Israel sanoo iskeneensä Syyrian armeijan päämajaan – Sisäinen konflikti laajenee

Syyrian valtiollisen television mukaan kaksi ihmistä haavoittui keskisessä Damaskoksessa. Tarkkaa sijaintia ei kuitenkaan kerrottu.

Iskun lisäksi Israelin armeija ilmoitti vahvistavansa joukkojaan Syyrian rajalla.

Israel on tehnyt tänään iskuja myös Etelä-Syyriassa druusivähemmistön asuttamaan as-Suwaydan kaupunkiin, kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana.

ISRAEL on esiintynyt druusien suojelijana Syyriassa. Israelin puolustusministeri varoitti tänään, että jos Syyrian hallinto ei vedä joukkojaan pois druusialueilta, Israel lisää toimiaan.

Hallinnon joukot olivat ensimmäistä kertaa asemoituneet as-Suwaydaan diktaattori Bashar al-Assadin hallinnon kaaduttua viime vuoden lopulla.

As-Suwaydan asukkaat ovat pääosin maassa vähemmistöasemassa olevia druuseja, joilla on oma uskontonsa.

- Israelin droonit ovat ottaneet kohteekseen as-Suwaydan kaupungin, Sana uutisoi AFP:n mukaan.

AFP:n oma toimittaja kertoi nähneensä iskun Syyrian asevoimien ajoneuvoon kaupungin länsiosassa, jonne hallinnon joukot olivat kokoontuneet aiemmin.

ETELÄ-SYYRIASSA leimahtaneissa yhteenotoissa on tähän mennessä kuollut lähes 250 ihmistä, kertoo Syrian Observatory for Human Rights -järjestö (SOHR). Kuolonuhrien määrä on noussut viikonlopusta lähtien.

Järjestön mukaan kuolleista suurin osa oli hallinnon turvallisuusjoukon jäseniä ja yli 90 kuului druusivähemmistöön. Lähemmäs 30 oli SOHR:n mukaan siviilejä.

Yhteenotot jatkuivat, vaikka maan puolustusministeri ilmoitti tiistaina alueella sovitusta aselevosta. Sisäministeriön mukaan yhteenotot olivat kuitenkin jatkuneet samana iltana.

VALTAOSA druusien uskonnollisista johtajista on sanonut tukevansa hallinnon joukkojen väliintuloa tilanteen rauhoittamiseksi.

Kuitenkin ainakin yksi merkittävä uskonjohtaja kehotti jatkamaan taisteluja ja vetosi ”kansainvälisen suojelun” saamiseksi druuseille.

Vaikutusvaltainen druusien uskonjohtaja Sheikh Hikmat al-Hajri sanoi al-Jazeeran mukaan lausunnossaan, että alun perin Syyrian omat joukot olisivat rikkoneet aselevon. Hän vetosi paikallisiin aseistettuihin druuseihin, jotta he vastustaisivat al-Sharaan joukkojen hyökkäyksiä ja kutsui joukkoja barbaarisiksi.

ISRAEL iski myös tiistaina as-Suwaydan alueelle pommitettuaan edellispäivänä Syyrian hallinnon panssarivaunuja.

Al-Jazeeran mukaan Syyrian sisäministeriö on sanonut lausunnossaan, että Israelin ilmaiskujen jälkeen paikalliset aseistetut taistelijat oli käynnistäneet uudet hyökkäykset hallinnon joukkoja vastaan.

BBC:n mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut määränneensä iskuja alueella oleviin joukkoihin ja aseisiin, sillä hänen mukaansa al-Sharaan hallinto aikoi käyttää niitä druuseja vastaan.

Keskiviikkona Israelin puolustusministeri Israel Katz vaati Syyriaa ”jättämään druusit rauhaan”. Katz lisäsi Israelin tehneen selväksi, ettei se aio hylätä Syyrian druuseja. Israelissa on myös oma druusivähemmistönsä.

Uutispalvelu Axiosin toimittaja kertoi virkamieslähteisiin viitaten viestipalvelu X:ssä, että Yhdysvallat olisi pyytänyt Israelia lopettamaan iskut Syyriaa vastaan.

Syyria on tuominnut Israelin väliintulon ja sanonut iskujen aiheuttaneen myös siviilien kuolemia.

TAISTELUJA käytiin ensin druusienemmistöisillä alueilla beduiiniheimojen ja paikallisten taistelijoiden välillä, mutta sen jälkeen Syyrian hallinnon joukotkin osallistuivat niihin.

Väkivaltaisuudet saivat alkunsa, kun aseistautuneet beduiinimiehet sieppasivat druuseihin kuuluvan vihannesmyyjän. Sieppaus johti kostotoimiin väestöryhmien välillä.

Alueen beduiinien ja druusien välillä on ollut vihanpitoa jo pitkään. Lisäksi druusit ovat olleet huolissaan asemastaan Syyrian presidentin Ahmed al-Sharaan uuden islamistisen hallinnon alaisuudessa.

Syyriassa asui ennen maan sisällissotaa arviolta 700 000 druusia.

SYYRIAN hallinnon joukkoja on myös syytetty hyökkäyksistä siviilejä vastaan. Tiistaina al-Sharaan joukkoja syytettiin siviilien pikateloituksista druusienemmistöisillä alueilla.

SOHR-järjestö kertoi, että hallinnon joukot surmasivat 12 druusisiviiliä tehtyään as-Suwaydassa rynnäkön perheen pyörittämään majoitusliikkeeseen. Lisäksi hallinnon joukkojen liittolaisten kerrottiin surmanneen useita druuseja.

BBC:n arabiankieliselle palvelulle puhuneen asukkaan mukaan tilanne as-Suwaydan kaupungissa oli ”katastrofaalinen”, kertoi BBC. Hallinnon joukot tulittivat hänen mukaansa ihmisiä summamutikassa ja ihmisiä pakeni kaupungista maaseudulle alueelle määrätystä ulkonaliikkumiskiellosta huolimatta.

Univormuasuisten miesten nähtiin myös ryöstelleen koteja ja kauppoja, kertoi uutistoimisto Reuters. Sen mukaan miehet myös sytyttivät viinakaupan tuleen.

Syyrian viranomaiset eivät olleet vielä keskiviikkona aamupäivällä kommentoineet syytöksiä.