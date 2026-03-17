Israel sanoo surmanneensa Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston johtajan

Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Israel on surmannut Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston johtajan Ali Larijanin. Katzin mukaan Larijani kuoli yöllä tehdyssä iskussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Larijani on ollut yksi Iranin vaikutusvaltaisimpia miehiä sen jälkeen, kun maan ylin johtaja Ali Khamenei kuoli Israelin tekemässä iskussa. Larijania jopa spekuloitiin Khamenein seuraajaksi.

Larijani on hoitanut maassa käytännön tehtäviä. Hän esimerkiksi vakuutteli viime viikolla sosiaalisessa mediassa Iranin jatkavan sotaa kunnes Yhdysvallat katuu hyökkäystään.

Iran ei ole toistaiseksi kommentoinut Larijanin mahdollista kuolemaa. Kyseessä olisi käynnissä olevan sodan merkittävin salamurha sitten Khamenein surmaamisen.

KHAMENEIN kuoltua Larijani on ollut Iranin johtajista eniten esillä. Hänen roolinsa on ollut huomattavasti näkyvämpi kuin uudeksi ylimmäksi johtajaksi valitulla Mojtaba Khameneilla, jota ei ole nähty julkisuudessa sen jälkeen kun tämä nimettiin virkaan.

Ennen sodan alkua Larijani oli yksi Iranin ydinneuvottelujen pääneuvottelijoista. Hän matkusti neuvotteluihin muun muassa Omaniin ja Qatariin, mutta neuvottelut päättyivät, kun Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin.

Larijanilla oli tohtorintutkinto länsimaisesta filosofiasta. Hän johti ydinneuvotteluja jo parikymmentä vuotta sitten, minkä jälkeen hän toimi Iranin parlamentin puheenjohtajana vuodesta 2008 vuoteen 2020.

Larijani pyrki Iranin presidentiksi vuonna 2005, mutta hävisi vaalit populistiselle Mahmoud Ahmadinejadille.

Larijani tuki vuonna 2015 Iranin ja useiden länsimaiden välille solmittua ydinsopimusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vetäytyi sopimuksesta kolme vuotta myöhemmin. Larijani varoitti viime vuoden maaliskuussa ulkoisen paineen saattavan muuttaa Iranin lähestymistä ydinenergiaan.

- Me emme liiku kohti (ydin)aseita, mutta jos teette jotain väärää Iranin ydinasiaan liittyen, pakotatte Iranin liikkumaan kohti niitä, sillä maan on puolustettava itseään, hän sanoi.

ISRAELIN asevoimat kertoi aiemmin surmanneensa myös iranilaisen puolisotilaallisen Basij-joukkojen johtajan Gholamreza Soleimanin. Israelin asevoimien mukaan Soleimani surmattiin Teheraniin tehdyssä iskussa.

Islamilaisen vallankumouksen jälkeen perustettu vapaaehtoisista koostuva Basij-turvallisuusjoukot toimivat Iranin vallankumouskaartin alaisuudessa. Israel on sanonut Basij-joukkojen johtaneen Iranin tammikuisten mielenosoituksien alistamista.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan mielenosoituksissa kuoli tuhansia ja pidätettiin kymmeniätuhansia ihmisiä.

Katz sanoi Larijanin ja Soleimanin liittyneen Khamenein seuraksi ”helvetin syvyyksiin”.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.00.