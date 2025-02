Israelin ja Hamasin aselevon jatkuminen yhä auki – vankienvaihto sujui rauhallisesti

Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen vankien ja ruumiiden vaihtaminen vaikutti viime yönä sujuneen sopimuksen mukaisesti ja rauhallisesti, mutta aselevon jatkumisesta ei näyttänyt olevan vielä selvää suunnitelmaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Äärijärjestö Hamas ilmoitti omasta puolestaan olevansa valmis jatkamaan aselepoa Israelin kanssa, kun aseleposopimuksen ensimmäinen vaihe alkaa olla lopuillaan. Asiasta kertoi torstaiaamuna Haaretzin mukaan Hamasin tiedottaja qatarilaiselle al-Araby-kanavalle.

Yöllinen vankienvaihto oli yhä osa aseleposopimuksen ensimmäistä vaihetta, jonka on määrä päättyä lauantaina. Neuvottelujen aselevon jatkumisesta on odotettu alkavan sunnuntaina.

Hamasin edustaja sanoi al-Araby-kanavalle, ettei Israel ole esitellyt uutta konkreettista ehdotusta aselevon jatkamisesta siten, että joko sen ensimmäistä vaihetta venytettäisiin tai siirryttäisiin jo toiseen vaiheeseen. Hamas on aiemmin ilmoittanut olevansa valmis vapauttamaan aselevon toisessa vaiheessa yhdellä kertaa kaikki loput hallussaan olevat panttivangit.

Haaretzin mukaan egyptiläislähde oli kertonut al-Arabylle keskiviikkona, että neuvottelut aselevon jatkosta on määrä aloittaa sunnuntaina Kairossa, Egyptissä. Virallista vahvistusta ei kuitenkaan ole vielä saatu.

ISRAEL vapautti yön aikana yhteensä pitkälti yli 600 palestiinalaisvankia, vahvisti palestiinalaisia vankeja edustava yhdistys Haaretzin mukaan. Vangit vapautettiin Hamasin Israelille luovuttamia neljän panttivangin ruumiita vastaan.

Valtaosa yöllä vapautetuista vangeista oli palestiinalaisyhdistyksen mukaan vangittu Hamasin Israeliin lokakuussa 2023 tekemän hyökkäyksen jälkeen. Pieni osa vapautetuista oli naisia ja lapsia, yhdistys kertoi.

Myös Israelin pääministerin kanslia vahvisti osaltaan vastaanottaneensa sovitut panttivankien ruumiit. Omaisten antamien lausuntojen perusteella kaikki Israeliin tuodut neljä ruumista oli aamuun mennessä tunnistettu dna-testeillä kuuluviksi oikeille, luovutettaviksi luvatuille henkilöille.

Ennen viimeisintä ruumiiden luovutusta Hamas oli luvannut, että arkut toimitetaan kaikessa yksityisyydessä ilman julkisia seremonioita, jotta Israel ei viivyttäisi tai estäisi vankien vapauttamista.

PÄÄMINISTERI Benjamin Netanjahun kanslia ilmoitti kuitenkin torstaina keskipäivällä, että terroristijärjestö Hamas olisi surmannut panttivangit, joiden ruumiit oli palautettu.

Kanslian lausunnon mukaan kolme neljästä kuolleena palautetusta panttivangista oli surmattu heidän ollessaan vankeudessa Gazan kaistalla. Yksi oli surmattu jo Hamasin hyökkäyksessä Israeliin lokakuussa 2023, lausunnossa sanottiin Israelin saamiin tiedustelu- ja muihin tietoihin viitaten.

Vielä ei ollut selvää, miten syytös voisi vaikuttaa neuvotteluihin aselevon jatkumisesta.

Hamas ei tuoreeltaan kommentoinut syytöstä. Järjestö on aiemmin sanonut useiden panttivankien saaneen surmansa Israelin omissa ilmaiskuissa Gazan kaistalle.

TAMMIKUUSSA alkaneen aselevon myötä Gazasta on vapautettu 25 elossa ollutta israelilaispanttivankia, minkä lisäksi Israelille on luovutettu kahdeksan panttivangin ruumiit. Israel on puolestaan vapauttanut toistatuhatta palestiinalaisvankia.

Asiantuntijoiden mukaan aselevon myöhemmistä vaiheista tulisi osapuolille ensimmäistä vaihetta huomattavasti haastavampi muun muassa siksi, että Israel ei ole osoittanut halukkuutta vetää pois joukkojaan konfliktissa valtaamiltaan alueilta.

Epävarmuutta lisää myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vasta muodostumassa oleva Lähi-idän politiikka. Trump on kuohuttanut esimerkiksi väläyttelemällä gazalaisten siirtämistä pois Gazan kaistalta sekä Gazan kaistan muuttamista jonkinlaiseksi luksuslomakohteeksi. Väestön pakkosiirtäminen olisi sotarikos.