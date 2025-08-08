Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

8.8.2025 06:37 ・ Päivitetty: 8.8.2025 06:37

Israelin johto: Gazan kaupunki vallataan, armeijan vastalauseista huolimatta

Lehtikuva / AFP
Israel on kertonut menettäneensä Gazan sodan aikana noin 900 sotilastaan kaatuneina. Kuva on heinäkuun alun upseerihautajaisista.

Israelin turvallisuuskabinetti on hyväksynyt maan pääministeri Benjamin Netanjahun ehdotuksen Gazan kaupungin valtaamisesta. Israelin asevoimat on arvioinut päätöksen voivan johtaa turhan raskaisiin sotilas- ja kalustotappioihin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Israelilaismedia Haaretzin ja Israel National Newsin (INN) mukaan asiasta kertoo lausunnossaan maan pääministerin kanslia.

-  Turvallisuuskabinetti on virallisesti hyväksynyt pääministerin ehdotuksen tuhota Hamas lopullisesti. Israelin asevoimat valmistautuu ottamaan hallintaansa Gazan kaupungin samalla tarjoten humanitaarista apua siviiliväestölle taistelualueiden ulkopuolella, kanslian lausunnossa sanotaan.

Asiasta päätettiin tuntikausia kestäneessä turvallisuuskabinetin kokouksessa, joka päättyi varhain perjantaiaamuna.

Kanslian lausunnon mukaan ”ratkaiseva enemmistö” kabinetin ministereistä ei uskonut, että kokouksessa esitetty vaihtoehtoinen suunnitelma johtaisi rauhaan tai panttivankien vapauttamiseen.

KABINETTI hyväksyi lausunnon mukaan myös viisi sodan päättävää periaatetta, jotka ovat äärijärjestö Hamasin riisuminen aseista, panttivankien palauttaminen, Gazan demilitarisointi, Gazan turvallisuuden valvonnan siirtäminen Israelin hallintaan sekä Gazaan luotava vaihtoehtoinen siviilihallinto, josta ei vastaa Hamas tai Länsirannan palestiinalaishallinto.

Fox News -kanavalle haastattelun antaneelta Netanjahulta kysyttiin, aikooko Israel ottaa koko Gazan kaistan haltuunsa. Netanjahu vastasi tämän olevan Israelin tavoite maan ”turvallisuuden varmistamiseksi”.

-  Me emme halua pitää sitä. Haluamme turva-alueen. Haluamme antaa alueen arabijoukoille, jotka hallitsevat sitä uhkailematta meitä ja antamalla gazalaisille hyvän elämän, Netanjahu sanoi.

PAIKALLISEN MEDIAN mukaan maan asevoimien esikuntapäällikkö Eyal Zamir esitti useita näkökulmia hyväksyttyä esitystä vastaan.

Jerusalem Postin mukaan Zamir sanoi, ettei sotatoimien tieltä siirrettäville miljoonalle ihmiselle kyetä antamaan humanitaarista apua. Zamir myös kehotti poistamaan panttivankien vapauttamisen asetetuista sotilaallisista tavoitteista.

INN:n mukaan Zamir oli tuonut esille myös muita mahdollisia haittapuolia, kuten asevoimien sotilaiden hengen vaarantumisen, merkittävän väsymisen sekä sotakaluston ehtymisen.

Uutistoimisto Reutersin haastattelemien israelilaisten hallituslähteiden mukaan turvallisuuskabinetin päätös vaatii vielä hyväksynnän koko hallitukselta, joka saattaa tavata vasta sunnuntaina.

NBC Newsin haastattelemat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet kertovat, että kaupallisten satelliittikuvien perusteella Israelin asevoimien joukkojen kerääntyminen lähelle Gazan rajaa viittaa siihen, että se valmistautuu laajaan maahyökkäykseen lähiaikoina.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
7.8.2025
Evp-upseeri: Suomen sotakeskustelussa pyörivät taas tutut väitteet ja kuvitelmat
Lue lisää

Rane Aunimo

Talous
7.8.2025
Purra löi esityksensä pöytään – Minna Helle kommentoi: ”Märkä rätti päin yritysten kasvoja”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
7.8.2025
Tampereen Teatterikesässä saatiin vankkoja todisteita: poliittinen teatteri ei ole kuollut
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU