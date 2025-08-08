Ulkomaat
8.8.2025 06:37 ・ Päivitetty: 8.8.2025 06:37
Israelin johto: Gazan kaupunki vallataan, armeijan vastalauseista huolimatta
Israelin turvallisuuskabinetti on hyväksynyt maan pääministeri Benjamin Netanjahun ehdotuksen Gazan kaupungin valtaamisesta. Israelin asevoimat on arvioinut päätöksen voivan johtaa turhan raskaisiin sotilas- ja kalustotappioihin.
Israelilaismedia Haaretzin ja Israel National Newsin (INN) mukaan asiasta kertoo lausunnossaan maan pääministerin kanslia.
- Turvallisuuskabinetti on virallisesti hyväksynyt pääministerin ehdotuksen tuhota Hamas lopullisesti. Israelin asevoimat valmistautuu ottamaan hallintaansa Gazan kaupungin samalla tarjoten humanitaarista apua siviiliväestölle taistelualueiden ulkopuolella, kanslian lausunnossa sanotaan.
Asiasta päätettiin tuntikausia kestäneessä turvallisuuskabinetin kokouksessa, joka päättyi varhain perjantaiaamuna.
Kanslian lausunnon mukaan ”ratkaiseva enemmistö” kabinetin ministereistä ei uskonut, että kokouksessa esitetty vaihtoehtoinen suunnitelma johtaisi rauhaan tai panttivankien vapauttamiseen.
KABINETTI hyväksyi lausunnon mukaan myös viisi sodan päättävää periaatetta, jotka ovat äärijärjestö Hamasin riisuminen aseista, panttivankien palauttaminen, Gazan demilitarisointi, Gazan turvallisuuden valvonnan siirtäminen Israelin hallintaan sekä Gazaan luotava vaihtoehtoinen siviilihallinto, josta ei vastaa Hamas tai Länsirannan palestiinalaishallinto.
Fox News -kanavalle haastattelun antaneelta Netanjahulta kysyttiin, aikooko Israel ottaa koko Gazan kaistan haltuunsa. Netanjahu vastasi tämän olevan Israelin tavoite maan ”turvallisuuden varmistamiseksi”.
- Me emme halua pitää sitä. Haluamme turva-alueen. Haluamme antaa alueen arabijoukoille, jotka hallitsevat sitä uhkailematta meitä ja antamalla gazalaisille hyvän elämän, Netanjahu sanoi.
PAIKALLISEN MEDIAN mukaan maan asevoimien esikuntapäällikkö Eyal Zamir esitti useita näkökulmia hyväksyttyä esitystä vastaan.
Jerusalem Postin mukaan Zamir sanoi, ettei sotatoimien tieltä siirrettäville miljoonalle ihmiselle kyetä antamaan humanitaarista apua. Zamir myös kehotti poistamaan panttivankien vapauttamisen asetetuista sotilaallisista tavoitteista.
INN:n mukaan Zamir oli tuonut esille myös muita mahdollisia haittapuolia, kuten asevoimien sotilaiden hengen vaarantumisen, merkittävän väsymisen sekä sotakaluston ehtymisen.
Uutistoimisto Reutersin haastattelemien israelilaisten hallituslähteiden mukaan turvallisuuskabinetin päätös vaatii vielä hyväksynnän koko hallitukselta, joka saattaa tavata vasta sunnuntaina.
NBC Newsin haastattelemat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet kertovat, että kaupallisten satelliittikuvien perusteella Israelin asevoimien joukkojen kerääntyminen lähelle Gazan rajaa viittaa siihen, että se valmistautuu laajaan maahyökkäykseen lähiaikoina.
