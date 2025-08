Israelin tiedustelun ja asevoimien ex-vaikuttajat: Hamas on taltutettu, Gazan sodan voi lopettaa

Israelissa sadat entiset tiedusteluviranomaiset ja korkea-arvoiset upseerit arvioivat, ettei äärijärjestö Hamas ole enää strategien uhka maalle. Siksi sota Gazassa pitäisi heidän mielestään lopettaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Turvallisuusvaikuttajien kanta käy ilmi medioille jaetusta avoimesta kirjeestä, jonka he ovat osoittaneet Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. He toivovat Trumpin painostavan Israelia asiassa.

Kirjeen yli 500 allekirjoittajan joukossa on useita Israelin tiedustelupalveluiden Shin Betin ja Mossadin entisiä johtajia sekä kaksi aiempaa puolustusministeriä. Mukana on muun muassa entinen asevoimien komentaja ja ex-pääministeri Ehud Barak, joka on yksi nykyisen Israelin historiassa eniten kunniamerkkejä saaneista sotilaista.

- Alussa tämä sota oli oikeutettu puolustussota, mutta saavutettuamme sotilaalliset tavoitteemme, sota ei ole enää oikeutettu, arvioi Shin Betin entinen johtaja Ami Ayalon kirjeeseen liitetyllä videolla.

Hänen mukaansa sotaa jatkamalla Israelin valtio on menettämässä sekä identiteettinsä että turvallisuutensa.

ALLEKIRJOITTAJIEN mielestä Israelin tavoite Hamasin sotilaallisten rakenteiden ja hallinnon hajottamisesta on aikaa sitten saavutettu.

Nyt Israelin pitäisi heidän mielestään keskittyä kolmanteen tavoitteeseen eli kaikkien Gazassa säilytettyjen israelilaisten panttivankien vapauttamiseen.

- Jäljellä olevien Hamasin korkeiden jäsenten jahtaamisen voi jättää myöhemmäksi, kirjeessä todetaan.