Lindtman nihkeänä velkajarrusta: Se lukitsisi Suomen 50 vuodeksi kurjuuteen

SDP:n johto otti ensimmäisen kokouspäivän päätteeksi pidetyssä tiedotustilaisuudessa kantaa hallituksen velkajarrupuheisiin, Itä-Suomen ahdinkoon, vääriin työmarkkinapäätöksiin ja taannoisiin puheisiin vasemmistopuolueista ”turvallisuusuhkana”. Susanna Luikku Demokraatti

Sekä puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen korostivat medialle, että EU:n yhteisiin sääntöihin sitoutuminen on eri asia kuin pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) taannoin esittämä kansallinen, huomattavasti unionin linjaa kireämpi ”velkajarru”.

– Se esitys on herättänyt laajaa kritiikkiä ekonomistien ja muiden talouden asiantuntijoiden joukossa. On myös aika outo ajatus, että yhden hallituksen sanelemalla mallilla maa lukittaisiin 50 vuodeksi tilanteeseen, joka ei sallisi minkäänlaista reagointi- ja liikkumavaraa eikä ainakaan lisäisi kasvumahdollisuuksia ja kuluttajien luottamusta talouteensa ja tulevaisuuteen, Lindtman kommentoi.

Hän ja Tuppurainen kertasivat, että SDP ymmärtää talouden sopeutustoimien ja velkakierteen katkaisemisen tarpeen, mutta keinoista pitää päättää yhteistyössä parlamentaarisesti – ja niitä täytyy kyetä myös tarkastelemaan tulosten ja tilanteen mukaan.

– Nytkin Suomessa ollaan tilanteessa, jossa kaikki talouden elpymisen elementit ovat periaatteessa olemassa, mutta kansalaiset eivät uskalla kuluttaa tai luottaa siihen, että tulevaisuus kantaa. Siihen taas on vaikea nähdä muuta syytä kuin hallituksen päätökset, jotka ruokkivat vain Euroopan pahimmaksi yltynyttä työttömyyttä ja kasvun puutetta, Lindtman kommentoi.

OPPOSITIOSTA on kritisoitu etenkin työttömyys- ja sosiaaliturvan leikkauksia, joiden vaikutukset kasaantuvat samoille ihmisille.

Demokraatin kysymykseen siitä, mitkä hallituksen päätöksistä SDP peruisi ensimmäiseksi, Tytti Tuppurainen vastasi puolueen katsovan mieluummin eteenpäin kuin peruutuspeiliin.

– Mutta selvähän se on, että korjausliikkeitä vaaditaan. Yksi pahimmista päätöksistä on aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, joka iskee suoraan pitkältä työuralta työttömiksi joutuviin ihmisiin ja käytännössä estää heidän siirtymisensä uusille, paremmin työllistäville aloille. Tähänkin SDP:llä on oma malli, aikuiskoulutustuki 2.0.

Demarijohto peräsi hallitukselta konkreettisia toimia Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden ongelmien ratkaisuun, joita ei Tuppuraisen mukaan voi jättää vain markkinavoimien ratkottavaksi.

Hän ja Lindtman korostivat, että myös EU:n rakennerahastosta on saatavissa asiaan enemmän apua, mutta se vaatii huomattavasti vahvempaa vaikutustyötä ja läsnäoloa unionin suuntaan.

TILAISUUDESSA puhutti myös kristillisten puheenjohtajan Sari Essayahin lausunto, jossa tämä nimitti vasemmistopuolueita turvallisuusuhaksi Suomelle.

Poikkeuksellinen kommentti sai Antti Lindtmanin yhä silmin nähden tuohtuneeksi.

– Jos nyt aletaan vaikka siitä, että rajalakia ei olisi saatu säädettyä ilman koko eduskunnan ja siis myös opposition tukea. Muutenkin tällaiset puheet ovat hyvin harvinaisia ja kertovat minusta lähinnä siitä, kuinka ahdasta ja vaikeaa hallituksen sisällä on, hän tokaisi.

– Sari Essayahin kannattaisi mieluummin pohtia vaikka sitä, miten kristilliset ovat halvaannuttaneet koko ulkopoliittisen päätöksenteon Palestiinan kysymyksen tähden, vaikka presidenttikin on suoraan ilmoittanut kannattavansa tunnustamista.