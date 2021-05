Israelin turvallisuusjoukot ja palestiinalaiset ottivat taas yhteen Jerusalemissa – kymmeniä loukkaantunut

Israelissa palestiinalaiset ja Israelin turvallisuusjoukot ottivat jälleen yhteen Jerusalemissa lähellä Al-Aqsan moskeijaa. Palestiinalaisten Punaisen puolikuun mukaan satoja ihmisiä on loukkaantunut ja viitisenkymmentä on kuljetettu sairaalaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jerusalemissa on ollut jatkuvia väkivaltaisuuksia viime päivinä. Kaupungissa on osoitettu mieltä Israeliin liitetyn Itä-Jerusalemin alueella sijaitsevan Sheikh Jarrahin palestiinalaisperheiden häätöä vastaan.

Sheikh Jarrahin kaupunginosassa on vajaat kolmekymmentä palestiinalaistaloa, joiden asukkaat uhataan häätää. Israelin oikeuslaitos on määrännyt palestiinalaiset muuttamaan pois sillä perusteella, että ennen vuoden 1948 sotaa alue on kuulunut juutalaisille.

Sheikh Jarrahissa asuvat palestiinalaisperheet on asutettu kaupunginosaan vuonna 1956 YK:n palestiinalaispakolaisista vastaavan UNRWA-järjestön ja Jordanian päätöksellä. Jordania hallinnoi tuolloin Itä-Jerusalemia.

Häätöuhan alla olevat ihmiset ovat tähän saakka onnistuneet viivyttämään häätöjä valituksilla eri oikeusasteisiin, mutta nyt valitusmahdollisuudet on lähes täysin käytetty.

Oikeudessa oli määrä maanantaina järjestää asiaan liittyvä kuuleminen, mutta sitä siirrettiin 30 päivällä.

Israelissa vietetään maanantaina Jerusalemin päivää, jolloin juutalaisvaltio muistaa Jerusalemin valtausta Kuuden päivän sodassa vuonna 1967.

