ISW: Asiakirja paljastaa Venäjän suunnitelman muuttaa Mariupol etnisyydeltään venäläiseksi kaupungiksi

Venäläisviranomaiset ovat tiettävästi hahmotelleet suunnitelman vuosikymmenen mittaisesta etnisestä puhdistuksesta miehitetyssä Mariupolin kaupungissa Ukrainassa. Asiasta kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viitaten Ukrainan kansallisen vastarintakeskuksen tietoihin.