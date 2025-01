Itämeren katkottujen tietoliikennekaapelien korjaus edistyy hyvin – sää voi vielä muuttaa aikatauluja

Teleoperaattori Elisan molemmat katkenneet merikaapelit Suomenlahdella on saatu korjattua, yhtiö kertoi maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Myös valtionyhtiö Cinian vaurioituneen merikaapelin korjaustyöt saataneen valmiiksi pian, todennäköisesti jo tiistaina.

- Varsinaiset korjaustyöt ovat hyvässä vaiheessa, ja viimeisiä jälkitöitä tehdään parhaillaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme etuajassa alkuperäiseen aikatauluun nähden, Cinian viestintä- ja kasvujohtaja Henri Kronlund sanoi maanantaina STT:lle.

Alun perin Cinia arvioi, että korjaustyöt saataisiin valmiiksi ensi perjantaihin mennessä.

Eagle S -tankkerin epäillään aiheuttaneen Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelin vaurioitumisen Suomenlahdella joulupäivänä. Lisäksi Suomenlahdella vaurioitui neljä telekaapelia.

Vioittuneista kaapeleista kaksi on Elisan merikaapeleita, jotka kulkevat Helsingin ja Tallinnan välillä. Kolmas vika on Cinian Helsingistä Saksan Rostockiin kulkevassa C-Lion1-merikaapelissa. Neljäs vioittunut kaapeli on Suomen ja Viron välillä oleva kiinalaisomisteinen Citic Telecomin kaapeli.

SÄÄOLOT hidastivat Elisan mukaan kaapelin korjaustöitä.

- Uudenvuoden aikaan säätila ei mahdollistanut korjausaluksen liikkeellelähtöä, kertoi STT:lle Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius.

Walleniuksen mukaan korjaukset päästiin aloittamaan viime torstaina ja itse operaatio sujui ennakoidusti.

Elisan ja Citic Telecomin tietoliikennekaapelien korjauksesta vastaa suomalainen kaapelinlaskualus Telepaatti. Citicin teknisen osaston johtaja Ronald Rosenberg kertoi aiemmin STT:lle, että Citicin vaurioitunut kaapeli korjataan Elisan kaapelien jälkeen.

Elisa ei ole kertonut julkisuuteen kaapelin korjauksesta aiheutuneita kustannuksia.

- Elisan kokoiselle yritykselle kustannukset eivät ole merkittäviä, mutta yksityisessä taloudessa ne olisivat todella merkittäviä, Wallenius totesi.

SEN SIJAAN Suomen ja Viron välisen Estlink 2 -sähkökaapelin korjaustöiden aikataulu ei ole tarkentunut aiemmin kerrotusta, kantaverkkoyhtiö Fingridin merikaapeleista vastaavan yksikön päällikkö Kimmo Nepola kertoi STT:lle maanantaina.

Aiemmin Fingrid on sanonut, että tavoitteena on saada kaapeli katkaistua korjaamista varten ja tulpattua vielä tammikuun aikana. Katkaisun jälkeen varsinaiseen kaapelin korjaamiseen on määrä ryhtyä heti, kun korjausalukset ja korjaajat ovat varmistuneet.

Fingrid kertoi aiemmin myös haasteista korjaustöissä tarvittavien osaajien saatavuudessa. Loppiaismaanantaina Nepola sanoi STT:lle, että korjaajia on, mutta nyt on kyse siitä, millä aikataululla korjaajat ja korjausalukset saadaan Suomeen. Hän ei kommentoinut sitä, mistä korjaajat ja alukset tulevat.

LIIKENNE- ja viestintävirasto Traficomista ei osattu maanantaina arvioida, milloin Eagle S:lle tehtävä satamavaltiotarkastus valmistuisi.

- Tarkastus on edennyt hyvin, ja se on pitkällä. Varmaan olemme loppumetreillä työssä, Traficomin merenkulkujohtaja Sanna Sonninen sanoi STT:lle.

Satamavaltiotarkastuksessa selvitetään, täyttääkö Eagle S sitä koskevien kansainvälisten yleissopimusten vaatimukset ja onko alus ylipäätään merikelpoinen.

Keskusrikospoliisi tutkii kaapelien vaurioittamista törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä.