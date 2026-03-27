Itävalta liittyy kieltäjien joukkoon: alle 14-vuotiaat pois somesta

Itävalta aikoo kieltää sosiaalisen median alle 14-vuotiailta lapsilta, kertoo maan kansallinen uutistoimisto APA. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutistoimiston mukaan hallitus on päässyt asiasta sopuun pitkällisten neuvottelujen jälkeen.

- Vanhempien on lähes mahdotonta valvoa lapsiaan, kun he käyttävät näitä palveluita. Ne on tahallaan tehty niin, että lapset tulevat riippuvaisiksi, perusteli varaliittokansleri Andreas Babler.

Kieltoa koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa parlamentille ennen tulevaa kesää, mutta sen lopullisesta voimaantulosta ei ole vielä varmuutta. Samoin somekiellon tekninen toteutus sekä valvontamallit ovat yhä auki. Hallituslähteiden mukaan viranomaiset haluaisivat palveluihin vahvan tunnistautumisen.

Hallituksen esityksen mukaan kouluihin tulisi myös uusi pakollinen oppiaine ”media ja demokratia”, joka auttaisi oppilaita erottamaan valeuutiset sekä sisällön, jolla pyritään demokratian rapauttamiseen.

AUSTRALIASTA tuli viime vuonna ensimmäinen maa, joka kielsi sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Myös Malesiassa on vastaava alle 16-vuotiaita koskeva kielto.

Monet Euroopan unionin maat, kuten Ranska, Espanja ja Tanska, ovat kertoneet valmistelevansa rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöön.

Käytännössä lasten sosiaalisen median käyttöä on vapaissa demokraattisissa länsimaissa lähes mahdotonta valvoa aukottomasti, joten rajoitukset jäävät usein vain hyviksi tarkoituksiksi.