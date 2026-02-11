Talous
11.2.2026 15:38 ・ Päivitetty: 11.2.2026 15:38
Jäänmurtajadiili sinetöityi: Helsingin telakan ja Yhdysvaltojen rannikkovartioston sopimus maaliin
Yhdysvaltojen rannikkovartiosto ja yhdysvaltalainen laivanrakentaja Davie Defense ovat päässeet sopimukseen Helsingin telakalla rakennettavista jäänmurtajista.
Amerikkalaisyhtiö kuuluu samaan konserniin Helsingin telakan kanssa, jossa rakennetaan kaksi jäänmurtajaa. Näistä ensimmäinen on tarkoitus toimittaa Helsingistä vuonna 2028.
Tämän lisäksi yhtiö rakentaa kolme jäänmurtajaa Yhdysvalloissa Texasissa. Yhtiön mukaan Suomen jäänmurtaja-asiantuntijuus, erikoisosaaminen ja teknologia ovat keskiössä myös Yhdysvalloissa rakennettavien laivojen osalta.
ELINKEINOMINISTERI Sakari Puisto (ps.) kuvasi jäänmurtajatilauksen varmistumista erinomaiseksi asiaksi.
- Tällä ja aiemmin uutisoidulla Rauman telakan sopimuksella on erittäin merkittävä positiivinen vaikutus suomalaiselle meriteollisuudelle. Telakoiden sekä laajan alihankinta- ja kumppaniverkoston muodostama kokonaisuus on kansainvälisesti ainutlaatuinen, Puisto sanoi tiedotteessa.
Joulukuun lopussa Yhdysvaltojen rannikkovartiosto teki sopimuksen kahdesta Rauman telakalla rakennettavasta jäänmurtajasta.
Yhdysvaltain rannikkovartiosto on tilannut kaikkiaan 11 jäänmurtajaa, joista seitsemän rakennetaan Yhdysvalloissa. Niistä kolme rakennetaan Davie Defensen toimesta Texasin Galvestonissa.
MYÖS pääministeri Petteri Orpo (kok.) hehkutti uutista sosiaalisessa mediassa.
- Jälleen hyviä uutisia teollisuudesta. Jäänmurtajayhteistyössä seuraava konkreettinen askel: uudet tilaukset Helsingin telakalta ovat nyt totta, Orpo sanoi.
Pääministerin mukaan yhteistyöstä hyötyy koko meriteollisuus.
Sopimukset perustuvat Suomen ja Yhdysvaltojen väliseen yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka presidentti Alexander Stubb ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoittivat Washingtonissa viime lokakuussa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.