Jäänmurtajakaluston uudistamisohjelmaa valmistellaan – ”Kaluston ikääntymisen vuoksi tärkeää”

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) valmistelee hallitusohjelmaan perustuvaa investointiohjelmaa Suomessa hyödynnettävän jäänmurtokaluston uudistamiseksi.

LVM:n mukaan Suomen viisi vanhinta jäänmurtajaa on rakennettu 1950-, 1970- ja 1980-luvuilla.

- Kaluston ikääntymisen vuoksi on tärkeää, että uusinvestointeihin ja elinkaaren pidentämiseen varaudutaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vahvistaen Suomen huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta, LVM kirjoittaa tiedotteessaan.

Jäänmurtajakaluston uudistaminen käynnistyy uuden Aino-jäänmurtajan rakentamisella. Murtajan rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi vuonna, ja sen arvioidaan kestävän noin kolme vuotta.

Investointiohjelma sisältää viranomaisarvion kaluston uudistamistarpeesta pitkällä aikavälillä. Ministeriö raportoi sen valmistelun etenemisestä tämän vuoden aikana hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Samalla LVM kertoi, että valtion omistaman jäänmurtajayhtiö Arctia Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi nimitetään liikenne- ja viestintäministeriön henkilöstö- ja talousyksikön johtaja Sanna Ruuskanen. LVM:n mukaan muutoksella tuetaan yhtiötä sille asetetun erityistehtävän eli talvimerenkulun varmistamisen toteuttamisessa.