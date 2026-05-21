Politiikka

21.5.2026 11:57 ・ Päivitetty: 21.5.2026 11:57

”Jäätävää ristivetoa” – Kansanedustajat väläyttävät ministeriöiden yhdistämistä

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) ehdottaa maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamista. Hän siirtäisi maa- ja metsätalousministeriön tehtävät ympäristö- ja elinkeinoministeriöiden alle.

Harjanne perustelee ajatusta tiedotteessaan maa- ja metsätalousministeriön aikomuksilla muuttaa boreaalisten luonnonmetsien määritelmää, jonka seurauksena jopa 65 prosenttia näistä metsistä putoaisi ennallistamisen piiristä.

Määritelmän muuttamisesta on kertonut muun muassa Yle. Muutoksen on arvioitu siirtävän pääkaupunkiseudun maa-alaa vastaavan määrän luonnonmetsää hakkuiden piiriin.

Harjanne pitää kestämättömänä, että ministeriö jarruttaa toistuvasti suomalaisen luonnon suojelua.

– Maa- ja metsätalousministeriö heittää jatkuvasti hiekkaa kaiken luonto- ja ilmastotyön rattaisiin ja jarruttaa eläinten oikeuksien etenemistä. Maataloustuottajien asemaa ministeriö ei ole silti edes kummemmin parantanut.

– Tilannetta pahentaa se, että tällä kaudella maa- ja metsätalousministeri ja -ministeriö on kävellyt joka käänteessä ympäristöministeriön yli pääministeri Orpon siunauksella, Harjanne sanoo tiedotteessaan.

KESKUSTASSA Harjanteen idea ministeriöiden yhdistelystä vaikuttaa saavan osittaista kannatusta. Toisin kuin Harjanne kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) sulauttaisi maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön superministeriöksi, joka vastaisi luonnonvaroista ja ympäristöstä.

Kempin mukaan sulauttaminen sujuvoittaisi päätöksentekoa ja järkeistäisi hallintorakenteita.

– Vihreiden vaatimus maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta ei ole kestävä. Sen sijaan ympäristöministeriö voidaan yhdistää maa- ja metsätalousministeriöön ja rakentaa uusi superministeriö vastaamaan luonnosta ja luonnonvaroista, Kemppi sanoo tiedotteessaan.

– Nykymallissa on hidastavaa päällekkäisyyttä ja jäätävää ristivetoa, kun luontoa ja luonnonvaroja koskevassa päätöksenteossa kaksi ministeriötä nahistelee aina keskenään. Olisi edistyksellistä tuoda eri näkökulmat yhteiseen pöytään jo valmisteluvaiheessa. Ihmisten, elinkeinojen ja ympäristön tarpeet pitää sovittaa yhteen niin, että asiat etenevät tehokkaasti.

KEMPPI kiittelee maa- ja metsätalousministeriön työtä ammattitaitoiseksi ja arvostusta ansaitsevaksi.

– Maa- ja metsätalousministeriön ammattitaitoinen työ suomalaisen huoltovarmuuden, ruoan, luonnon, hyvinvoinnin ja kestävän metsätalouden puolesta ansaitsee arvostuksen. Nyt pitää pohtia, miten onnistumme näissä asioissa entistä paremmin.

Hän kertoo saaneensa tarpeekseen päätöskoneiston ”näyttävistä sisäisistä väännöistä” niin metsien suojelussa, vesistöissä kuin maankäyttösektorin ilmastopolitiikassakin.

– Maailma muuttuu, ja rakenteiden pitää muuttua maailman mukana. Vanhojen siilojen palvonnan sijaan annetaan uuden luudan lakaista, Kemppi sanoo.

MTK:N metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola katsoo Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että vihreillä on erityisen suuri tarve profiloitua punavihreän äänestäjäkunnan sisällä. Hän ei pidä Harjanteen ideaa maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta järkevänä.

– Tietysti tämä kuulostaa siltä, että vihreissä on selvästi hätkähdetty puolueen heikkoa kannatusta ja nyt halutaan kohottaa ympäristöprofiilia maa- ja metsätalouselinkeinojen kustannuksella, Tiirola toteaa MT:ssä.

Harjanne näkee tiedotteessaan ongelmana, että yhdellä teollisuudenalalla on oma edunvalvontaministeriönsä.

– Metsäteollisuutta pitäisi kohdella aivan kuten muitakin elinkeinoja. Nykytilanne vinouttaa koko Suomen elinkeinopolitiikkaa ja käy kalliiksi, Harjanne sanoo.

