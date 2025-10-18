Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.10.2025 11:04 ・ Päivitetty: 18.10.2025 11:04

Jälleen huono keli ”yllätti” – kolarisumissa myös poliisiautoja

LEHTIKUVA / PEPE KORTENIEMI

Lahdessa Nelostien valtavassa kolarisumassa on loukkaantunut poliisin tietojen mukaan lievästi kymmenen ihmistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kolarisumassa on ollut viranomaistietojen mukaan osallisena kymmeniä ajoneuvoja. Niissä on ollut kyydissä ihmisiä ja eläimiä. Pelastuslaitos on omassa tiedotteessaan puhunut noin 40 autosta.

Kolaroinneissa on ollut mukana siviiliajoneuvojen ohella myös kolme poliisiautoa, joiden perään on ajettu. Kaksi autoista vaurioitui poliisin mukaan pahemmin. Paikalla olleet poliisit eivät kuitenkaan loukkaantuneet.

Kolareita tapahtui Nelostiellä niin pohjoiseen kuin etelään menevillä kaistoilla. Keli oli poliisin mukaan sumuinen ja tien pinta todella liukas, minkä takia alkuperäiseen ketjukolariin tuli jatkuvasti lisää osallisia.

Alkuperäinen onnettomuus sattui Lahdessa Renkomäen kohdalla noin kahdeksan aikaan lauantaina aamulla.

Liikenne Nelostiellä oli poikki useita tunteja. Poliisi tiedotti noin puoli yhdeltä iltapäivällä, että kaistoja eri suuntiin on taas avattu. Yhden aikaan iltapäivällä myös pelastuslaitos tiedotti, että onnettomuuspaikka on raivattu ja liikenne sujuu taas molempiin suuntiin.

Tapahtumista kirjataan poliisin mukaan kuusi eri rikosilmoitusta.

Lisäksi Lahdessa kehätiellä sattui onnettomuuksia. Yhdessä osallisena oli säiliörekka, joka kaatui kyljelleen ojaan Lotilan rampilla ennen Liipolan tunnelia. Kehätien onnettomuuksissa ei loukkaantunut kukaan.

Tapahtumista kirjataan poliisin mukaan kuusi eri rikosilmoitusta.

MYÖS Tampereella oli lauantaina aamulla iso 15 ajoneuvon ketjukolari. Se tapahtui Pyhäjärventiellä Jyväskylän suunnasta Kolmostielle liittyvässä rampissa.

Onnettomuudessa oli mukana 25 ihmistä, joista kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut. Tie oli erittäin liukas onnettomuushetkellä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen asiasta ennen aamukymmentä.

Pelastuslaitoksen mukaan ramppi on suljettu toistaiseksi kokonaan liikenteeltä viranomaistoiminnan turvaamiseksi. Jyväskylään päin menevä liikenne ohjataan Tampereen suuntaan onnettomuuspaikan kohdalla.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

