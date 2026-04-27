Jälleen uusi lakkovaroitus ammattikorkeakoulujen työriidassa – OAJ: ”Emme ole taipumassa”

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Ylemmät toimihenkilöt YTN antoivat maanantaina uuden lakkovaroituksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Lakko koskee Laurea-ammattikorkeakoulua. Demokraatti

Lakko toteutuu 12. toukokuuta, mikäli työehdoista ja palkoista ei sitä ennen päästä sopuun.

OAJ:n mukaan työnantajapuoli Sivista on halunnut heikentää henkilöstön työsuhteen ehtoja ja esittänyt palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä. Puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa, että toisin kuin Sivista väitti viime torstaina Ylellä, on pöydällä on ollut paljon muitakin asioita kuin saatavuuslisä.

– Sovittelu jatkuu, eli mistään ei ole vielä päätetty. Ja se mistä neuvotellaan, koskee ammattikorkeakoulujen koko opetushenkilöstöä, Murto sanoo.

AMMATTIKORKEAKOULUIHIN ilmoitetut lakot jatkuvat tällä viikolla lakoilla Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa tiistaina ja keskiviikkona.

Seuraavalla viikolla lakkoon mennään Jyväskylässä (JAMK), Oulussa (OAMK) ja Tampereella (TAMK), ellei sopimusta sitä ennen synny.

Lakkoja on järjestetty viime viikkoina ammattikorkeakouluissa eri puolilla Suomea.

– Nyt on tärkeää näyttää, että emme ole taipumassa, OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio sanoo tiedotteessa.