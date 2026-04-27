Työmarkkinat

27.4.2026 11:04 ・ Päivitetty: 27.4.2026 11:04

Jälleen uusi lakkovaroitus ammattikorkeakoulujen työriidassa – OAJ: ”Emme ole taipumassa”

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG
Kylttejä OAJ:n lakkotapahtumassa Tampereen ammattikorkeakoululla 9. huhtikuuta.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Ylemmät toimihenkilöt YTN antoivat maanantaina uuden lakkovaroituksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Lakko koskee Laurea-ammattikorkeakoulua.

Lakko toteutuu 12. toukokuuta, mikäli työehdoista ja palkoista ei sitä ennen päästä sopuun.

OAJ:n mukaan työnantajapuoli Sivista on halunnut heikentää henkilöstön työsuhteen ehtoja ja esittänyt palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä. Puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa, että toisin kuin Sivista väitti viime torstaina Ylellä, on pöydällä on ollut paljon muitakin asioita kuin saatavuuslisä.

– Sovittelu jatkuu, eli mistään ei ole vielä päätetty. Ja se mistä neuvotellaan, koskee ammattikorkeakoulujen koko opetushenkilöstöä, Murto sanoo.

AMMATTIKORKEAKOULUIHIN ilmoitetut lakot jatkuvat tällä viikolla lakoilla Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa tiistaina ja keskiviikkona.

Seuraavalla viikolla lakkoon mennään Jyväskylässä (JAMK), Oulussa (OAMK) ja Tampereella (TAMK), ellei sopimusta sitä ennen synny.

Lakkoja on järjestetty viime viikkoina ammattikorkeakouluissa eri puolilla Suomea.

– Nyt on tärkeää näyttää, että emme ole taipumassa, OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio sanoo tiedotteessa.

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
27.4.2026
Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
27.4.2026
Arvio: Tarvitsemme utopioita pelastaaksemme itsemme ja planeettamme
Lue lisää

Pekka Tuuri

Kolumnit
26.4.2026
Eduskunnassa istuu pian kansanedustaja, jonka kampanjan tehokkain työntekijä ei koskaan nukkunut
Lue lisää

