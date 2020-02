Jan Vapaavuori hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa: Ei toivottavaa eikä missään tapauksessa tavoiteltavaa

Ihmisarvo, ilmasto ja Eurooppa ovat Helsingin kokoomuslaisen pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan kolme syytä sille, miksi kokoomuksen pitää tehdä selkeä pesäero perussuomalaisiin.

– Epäselvyyksien välttämiseksi olisi arvokasta, että kokoomus myös valtakunnallisesti tekisi selkeän ja täysin yksiselitteisen pesäeron perussuomalaisiin, Vapaavuori kirjoitti blogissaan 2.2.

Iltalehti oli tehnyt tätä ennen kokoomusvaikuttajille kyselyn. Siitä selvisi, että heistä yli 80 % on valmiita hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa.

Jan Vapaavuori oli tänään paikalla eduskunnassa, kun valtiopäivät avattiin. Onko pormestari Vapaavuorelle vastattu eli onko hän nyt nähnyt kokoomuslaisten puolelta irtioton perussuomalaisista.

– Minusta oli tärkeätä, kun puolueen piiristä ryhdyttiin käymään näkyvää keskustelua lähentymisestä perussuomalaisiin, että käytettiin myös painava puheenvuoro toiseen suuntaan. Ehkä halusin sillä lähinnä tasapainottaa keskustelua enkä minä nyt odottanut, että sillä mitään välittömiä vaikutuksia olisi, Vapaavuori sanoo Demokraatille.

Kokoomuksen johdon toimia tässä asiassa Vapaavuori ei kuitenkaan kommentoi suuntaan eikä toiseen.

Hän määrittelee asianlaitaa toteamalla, että kaikki perinteiset puolueet, niin kokoomus kuin myös SDP ja keskusta ovat selkeästi uudenlaisessa tilanteessa.

Ne hakevat paikkaansa poliittisella kartalla jossa identiteettipolitiikka jyllää ja jossa ”molemmat ääripäät toisaalta vihreät ja toisaalta perussuomalaiset” monin tavoin dominoivat poliittista agendaa.

Tästä syystä puolestaan perinteisten puolueiden keskuudessa käydään Vapaavuoren mukaan aitoa keskustelua siitä, mihin niiden pitää tässä ajassa asemoitua.

– Minusta on luonnollista, että sitä käydään kokoomuksessa. Minusta on täysi aihe käydä sitä myös demareissa ja keskustassa ja voi olla että varmaan käydäänkin eikä se ole välttämättä kritiikkiä ketään kohtaan. Se on vain tässä muuttuneessa ajassa välttämätöntä.

”Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan.”

Vapaavuoren mukaan kokoomuksen tyyppisen puolueen sisäisen keskustelun, jota käydään nykyaikana myös julkisuuden kautta, tavoitteena ei ole, että ehdottomat loppupäätelmät tehdään seuraavana päivänä.

– Uskon, että tämäntyyppistä keskustelua tullaan käymään vielä pitkään. Uskon, että se tulee entistä näkyvämmäksi myös keskustan ja demarien piirissä ja hyvä niin.

Se, että kokoomus ja perussuomalaiset voisivat olla samassa hallituksessa, ei ole Vapaavuoren mielestä mahdoton ajatus.

– Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan. Enkä minä blogissani sanonut myöskään niin, etteikö näin koskaan voisi olla. Mutta on ihan eri asia tehdä rakenteellista yhteistyötä ja vieläpä oppositiossa, jossa siihen on vielä vähemmän rakenteellista välttämättömyyttä kuin pitää auki optio, että on mahdollista, että joidenkin vaalien jälkeen jossakin vaalituloksessa ajaudutaan johonkin ratkaisuun. Ne ovat täysin eri asioita, Vapaavuori pyörittelee.

Vapaavuori sanoo, ettei pidä toivottavana hallitusyhteistyötä perusuomalaisten kanssa.

– Minä en pidä sitä missään tapauksessa tavoiteltavana, mutta varsinkin Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa ei ole minusta mielekästä niin ehdottomia kantoja ottaa.

Kokoomuksen sisällä on nyt paljon keskustelua, olisiko toivottavaa, että tulisi puheenjohtajan vaali kesällä?

– En minä sitä erityisesti toivo, jos en nyt erityisesti vastustakaan. Se nyt tietenkin lähtee liikkeelle siitä, että onko kokoomuksen kentällä niin kovia paineita ja onko kyvykkäitä, halukkaita haastajia. Jos on ollakseen, jos on tarvetta, jos on halua niin sitten se pitää käydä, mutta ei se mikään itseisarvo ole.

Kiinnostaako vielä?

– En minä ole hakeutumassa mihinkään ainakaan näillä lumilla.

Näettekö kyvykkäitä henkilöitä kokoomuksessa?

– Kyllä niitä on, mutta sitten on kysymys heistä itsestään, että onko heillä nyt sellaista paloa, innostusta ja kiinnostusta juuri tässä ajassa lähteä.