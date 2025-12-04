Jani Kokko: ”Koska Venäjä tottelee vain voimaa, EU:n on vahvistettava omaa voimaansa”

Kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jani Kokko (sd.) katsoo, että EU:n on vahvistettava omaa puolustustaan. Demokraatti Demokraatti

Kokon mukaan Euroopan unionin on tehtävä päätöksiä, joilla unioni osoittaa, että sillä on poliittista voimaa ja tahtoa tehdä se, mikä on välttämätöntä. Tämä on Kokon mukaan eurooppalaisen puolustuksen ydinkysymys.

– On selvää, että Nato määrittää, millaisia joukkoja, kyvykkyyksiä, varusteita ja logistisia ratkaisuja tarvitaan. Puolestaan Euroopan unionilla on taloudelliset resurssit ja lainsäädäntövalta näiden toteuttamiseksi, Kokko sanoo tiedotteessa.

EU:n jäsenvaltiot käyttävät tällä hetkellä puolustukseen 430 miljardia euroa. Kokko nostaa esiin, että vastineeksi saadaan ”17 erilaista taistelupanssarivaunua ja samankaltaisia järjestelmiä, kun Yhdysvalloissa riittää yksi”.

– Tällä hetkellä tuhlaamme veronmaksajien rahoja päällekkäisiin järjestelmiin.

– EU:n on aika luopua kansallisen puolustusteollisuuden protektionismista. Sen sijaan meidän tulisi keskittyä parhaisiin kyvykkyyksiin riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta ne ovat peräisin. Näin sijoitukset vahvistaisivat yhteistä puolustustamme, Kokko sanoo.

Ukrainalaiset taistelevat ja kuolevat tällä hetkellä, jotta meidän ei tarvitsisi.

SOTA Ukrainassa on saatava loppumaan, Kokko painottaa.

– Koska Venäjä tottelee vain voimaa, EU:n on vahvistettava omaa voimaansa ja käytettävä kaikkia käytettävissä olevia keinoja Venäjän pysäyttämiseksi.

– Venäläisillä passeilla matkustaville pitää asettaa täydellinen matkustuskielto EU:n alueelle. Jos Venäjän sotilaskoneet loukkaavat yhteistä ilmatilaa, ne on ammuttava alas, kuten Turkki teki vuonna 2015 rajallaan. Lisäksi Ukrainan tukemista on lisättävä. EU:n tulee vahvistaa Ukrainan puolustuskykyä ja sallia sen iskut myös Venäjän alueelle pitkän kantaman ohjuksilla. Ukrainalaiset taistelevat ja kuolevat tällä hetkellä, jotta meidän ei tarvitsisi.

Kokko osallistui Euroopan parlamentin puolustusvaliokunnan (sede) koolle kutsumaan kansallisten parlamenttien puolustusvaliokuntien yhteiseen kokoukseen Euroopan puolustuksen tulevasisuudesta 3.-4.joulukuuta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun sede-valiokunta kutsui täysimittaisena valiokuntana koolle valiokuntien välisen tapaamisen.