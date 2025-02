Jani Mäkelä: ”En lähde tyrmäämään mutta en lähde toisaalta myöntämäänkään”

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron johtama kasvutyöryhmä esittää hallitukselle perintö- ja lahjaveron poistamista. Johannes Ijäs Demokraatti Simo Alastalo Demokraatti

Se korvattaisiin luovutusvoittoverolla.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei halunnut kommentoida asiaa toimittajille tänään eduskunnassa.

– Ei ole mitään kommentoitavaa.

Purra on osallistunut aiemmin perintöverokeskusteluun toteamalla, että jos verotuksen alentamiseen on mahdollisuus, hän keventäisi ensisijaisesti työn verotusta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä oli avauksesta puheliaammalla päällä, vaikka muisti hänkin alkuun todeta, että odotellaan mitä Murto esittää ja katsotaan sitten, mikä etenee poliittiseen valmisteluun.

Mäkelä kuitenkin näkee, että perintöveron korvaaminen luovutusvoittoverolla on ”varmaan sellainen asia, mitä on syytä selvittää”.

– Se, millä aikavälillä voidaan mihinkin liikkeisiin lähteä ja mitkä kustannusvaikutukset tulevat olemaan, se on tietenkin eräs asia. Mutta en nyt lähde periaatteellisesti tyrmäämään mutta en lähde toisaalta periaatteellisesti sanomaan, että se tehtäisiinkään.

KUN Mäkelälle huomauttaa, että perintöveron vuosittainen kertymä on miljardin luokkaa, hän sanoo, että ei kokonaan varmaan kukaan ole esittänyt koskaan poistettavaksi sellaista verokertymää.

– Kysymys on vain, missä muodossa se peritään ja millä aikavälillä, Mäkelä lausui toimittajille.

Hän alkaa tässä vaiheessa pohtia, että perintöveroon voisi tulla kohtuullistamisia esimerkiksi yritysten sukupolvenvaihdoksiin.

– Että ihmiset eivät joutuisi maksamaan veroa perinnöstä, jota eivät pysty käytännössä millään tavalla realisoimaan. Tämmöisiä epäkohtia jos pystyttäisiin korjaamaan, se olisi tärkeätä.

Lopulta Mäkelä sanoo, ettei pysty suoralta kädeltä ottamaan kantaa siihen, kävisikö perussuomalaisille perintöveron korvaaminen luovutusvoittoverolla.

– Se on varmaan sellainen asia, mikä täytyy selvittää. En lähde tyrmäämään mutta en lähde toisaalta myöntämäänkään, hän toistaa.

Mäkelä nostaa esiin myös tilanteita, joissa perintö olisi arvoton tai miinuksella.

– Pitäisikö olla mahdollisuus vähentää luovutustappiot perinnöstä. Etteivät ihmiset luopuisi koko perinnöstä. Sekin on eräs sellainen keskustelu, mitä on varmaan syytä käydä. Epäilemättä tässä on paljon muutospaineita.

Mistään taikaiskusta kokonaisuus ei kuitenkaan Mäkelän mielestä ratkea ja esimerkiksi hallituksen huhtikuinen puoliväliriihi tulee tähän nähden nopeasti.

– Jos riihessä päätettäisiin jotain tehdä, se menee varmaan toteutukseen myöhemmin.

RKP:N puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz on silmin nähden tyytyväinen, että kasvutyöryhmä siirtäisi perintöveron historiaan.

– Se on ollut RKP:n pitkäaikainen kanta, hän sanoo Demokraatille.

– Meillähän on tietyt kapeikot Suomessa. Yksi on kotimaisen omistajuuden vahvistaminen. Tällä hetkellä meillä on periaate, jossa yritys operatiivisesti herkässä ja vaikeassa tilanteessa joutuu tekemään sukupolvenvaihdoksen verotusta optimoiden sen sijaan että optimoisi työpaikkoja, tuottavuutta ja yrityksen jatkoedellytyksiä, hän lisää.