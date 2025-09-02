Politiikka
2.9.2025 08:31 ・ Päivitetty: 2.9.2025 08:31
Jani Mäkelä: ”Uutisankka ja väärinkäsitys”
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelän mukaan käsitys asiattomien puheiden estämiseksi luotavasta sanktiojärjestelmästä on uutisankka ja väärinkäsitys.
Mäkelän mukaan tällainen järjestelmä ei ole millään lailla mahdollinen.
Mäkelä kommentoi asiaa saapuessaan hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokoukseen eduskunnassa.
Mäkelän mukaan eduskuntaryhmät päättävät itsenäisesti mahdollisista sanktioista omien sääntöjensä pohjalta. Tiedotusvälineet ovat Mäkelän mukaan tulkinneet virheellisesti pääministeri Petteri Orpon (kok.) eilisiä puheita.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.