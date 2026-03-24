Japani kiristää kansalaisuusehtoja – perusteena huoli ulkomaalaisista

Japani koventaa useiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen vanavedessä nyt maahanmuuttolinjaansa. Syynä on hallituksen halu miellyttää äänestäjiä, joiden epäluulo ulkomaalaisia kohtaan on kasvanut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Japanin hallitus julkaisi tammikuussa noin satasivuisen suunnitelmansa ulkomaalaisia ihmisiä koskevan sääntelyn uudistamiseen. Suunnitelman on tulkittu siirtävän painopisteen yhteiselosta enemmän järjestyksen ylläpitoon.

Uudistuksia perustellaan ulkomaalaisten asukkaiden ja vierailijoiden määrän nousulla sekä maan sääntöjä rikkovien ja järjestelmää hyväksikäyttävien ulkomaalaisten paikallisissa aiheuttamilla huolilla ja epäoikeudenmukaisuuden tunteilla.

Hallitus aikoo esimerkiksi nostaa kansalaisuuteen vaadittavaa oleskeluaikaa viidestä ainakin kymmeneen vuoteen, vaatia oleskelulupaa hakevia osoittamaan kielen ja kulttuurin tuntemuksensa ja korottaa lupien käsittelymaksuja tuntuvasti.

SAMALLA ulkomaalaisten tekemiä maa- ja kiinteistöhankintoja ollaan rajoittamassa vielä määrittelemättömin keinoin. Syynä on huoli hankintojen vaikutuksista asuntojen hintoihin, huoltovarmuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen.

Myös ulkomailta työvoimapulaa lievittämään rekrytoidut työntekijät ovat joutumassa syyniin muun muassa oleskeluajan ylitysten ja terveydenhuolto- ja sosiaaliturvamaksujen välttelyn kitkemiseksi.

Japanissa asui viime kesäkuussa yli 3 955 000 ulkomaalaista, lähes 190 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä suurin osa on muuttanut Japaniin Kiinasta, Vietnamista ja Etelä-Koreasta.

Apulaisprofessori Wako Asato Kioton yliopistosta kertoo olevansa huolissaan siitä, että maan hallitus vierittää syyn järjestelmän vikojen aiheuttamista ongelmista yksilöiden niskaan.

Esimerkiksi ulkomaalaisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut voivat jäädä maksamatta siksi, että se on kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle – etenkin, jos mahdollisuudet pysyvämpään oleskeluun ovat rajatut.

- Tämä on selvää populismia. Syyt tiedetään, mutta niihin ei tartuta, Asato sanoo STT:lle.

HALLITUS tietää kyllä myös ulkomaisen työvoiman tarpeen. Japanin kansainvälisen yhteistyön virasto on arvioinut, että tavoitellun talouskasvun saavuttamiseksi ulkomaalaisten työntekijöiden määrää pitäisi nostaa. Suotuisa määrä olisi 4,2 miljoonaa ihmistä vuoteen 2030 ja 6,75 miljoonaa vuoteen 2040 mennessä.

Viime lokakuussa Japanissa työskenteli ennätykselliset 2,6 miljoonaa ulkomaalaista.

Tavoitteiden yhteensovittaminen on vaikeaa, toteaa Asato.

- Uuden linjan piti olla, että asetuttuaan maahan ulkomaalaiset saavat opiskella, kehittää taitojaan ja oleskella pitkään. Siitä tehdään nyt mahdotonta.

Sanomalehti Asahin marraskuisen kyselyn mukaan kaksi kolmesta japanilaisesta pitää kovenevaa linjaa ulkomaalaisiin lupaavana, neljännes huolestuttavana.

Kyselyn 1 215:stä vastaajasta yli puolet katsoi, että maa ei tarvitse lisää ulkomaalaisia asukkaita tai matkailijoita.

Etenkin nuoret suhtautuvat ulkomaalaisiin epäluuloisesti.

- He eivät ole kokeneet kasvua tai kehitystä 30 vuotta kestäneen stagnaation (hitaan talouskasvun kauden) takia. Sen sijaan eläkejärjestelmä näyttää kestämättömältä ja Kiinan taloudellinen ja geopoliittinen vaikutusvalta jatkaa kasvuaan. He hakevat turvaa ja populistien kannustamana purkavat turvattomuuttaan ulkomaalaisiin, arvioi Asato.

Teksti: STT / Aleksi Teivainen