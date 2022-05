Japanikin taipui: sitoutui lopettamaan fossiilisten polttoaineiden rahoittamisen ulkomailla

Yhteisessä julkilausumassaan maat sitoutuivat irtautumaan fossiilisten polttoaineiden uusista suorista tuista kuluvan vuoden aikana.

Julkilausumassa puhuttiin sellaisista energiahankkeista, joissa ei käytetä tekniikoita, jotka kompensoisivat aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä.

Britannia, Kanada, Saksa, Ranska, Italia ja Yhdysvallat sitoutuvat tuista luopumiseen jo viime vuonna pidetyssä Glasgow’n ilmastokokouksessa, mutta Japani on vastustanut sitoumusta tähän asti.

- On hyvä, että Japani, joka on maailman suurin fossiilisten polttoaineiden rahoittaja, on nyt sitoutunut luopumaan fossiilisten polttoaineiden rahoittamisesta ulkomailla muiden G7-maiden tavoin, sanoi ilmastopolitiikkaan keskittyvän ajatushautomon E3G:n Alden Meyer.