17.4.2026 12:21 ・ Päivitetty: 17.4.2026 12:21
Japanin ilmatieteen laitos halusi termin yli 40 asteen helteelle – ehdotusten joukossa ”saunapäivä”
Japanin ilmatieteen laitos (JMA) ottaa käyttöön uuden termin, jolla kuvataan yli 40 asteen pätsihellettä. Laitos kertoi perjantaina uuden termin olevan ”kokusho-bi”, joka tarkoittaa suurin piirtein ”julman kuumaa”.
Uuteen termiin ei päädytty tuosta vain, vaan kyselyllä, johon saatiin liki 480 000 vastausta. Julman kuumuuden jälkeen kakkossijalle sijoittui ”erittäin superkuuma päivä”. Muista ehdotuksista suomalaisille rakkain olisi varmasti ollut ”saunapäivä”.
JMA:n mukaan uusi termi on tarpeen, jotta ihmiset osaisivat entistä paremmin varoa kuumuutta.
Kesät ovat Japanissa muuttuneet vuosi vuodelta kuumemmiksi ilmastonmuutoksen vuoksi. Viime kesä oli Japanissa mittaushistorian kuumin.
