Japanin pääministeri Fumio Kishida ei hae jatkoa puoluejohdossa – jättää myös ministerinpestinsä

Japanin pääministeri ja liberaalidemokraattisen puolueen (LDP) johtaja Fumio Kishida kertoi keskiviikkona, ettei aio hakea jatkokautta puolueensa johdossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Japania hallitseva LDP valitsee ensi kuussa uuden johtajan. Puolue on ollut vallassa lähes keskeytyksettä vuodesta 1945.

Puoluejohtajuudesta luopumisen myötä Kishida jättää myös pääministerin pestinsä, jossa hän on ollut lokakuusta 2021.

67-vuotiaan Kishidan kannatus on laskenut jyrkästi sen jälkeen, kun hintojen nousu on iskenyt Japanin kotitalouksiin. Kishidan hallituksen kannatus on pyörinyt kuluvana vuonna 25 prosentin paikkeilla Japanin yleisradioyhtiön kannatusmittauksissa.

Pääministeri sanoi, että hänen vetäytymisensä on ilmeisin ensimmäinen askel sen osoittamiseksi, että LDP aikoo muuttua.

Taloushaasteista kärsivän maailman neljänneksi suurimman talouden tuotanto supistui 0,7 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.