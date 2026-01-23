Ulkomaat
Japanin pääministeri hajotti parlamentin – ottaa ison vaaliriskin
Japanin pääministeri Sanae Takaichi hajotti odotetusti perjantaina maan parlamentin alahuoneen. Takaichi ilmoitti jo maanantaina, että hän aikoo hajottaa parlamentin alahuoneen. Ennenaikaiset vaalit järjestetään 8. helmikuuta.
Mielipidemittauksissa Takaichin ja hänen hallituksensa kannatus on korkealla. Pääministeripuolue LDP:n ja keskustaoikeistolaisen konservatiivipuolue Nippon Ishinin koalitiolla on kuitenkin vain pieni enemmistö parlamentin alahuoneessa.
Takaichi toivoo, että hallituksen yleinen kansansuosio toisi vaaleissa myös vahvemman mandaatin hänen puolueelleen.
Takaichi nousi liberaalidemokraattisen puolueen LDP:n johtoon ja pääministerin tehtävään lokakuussa. Hän on maan ensimmäinen nainen virassa.
Japanin edellinen pääministeri jätti eroilmoituksensa syyskuussa matalan kannatuksen ja vaalitappioiden takia. Hän oli ollut tehtävässä alle vuoden.
