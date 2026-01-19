Japanissa uudet vaalit – pääministeri aloitti vasta lokakuussa

Japanin tuoreehko pääministeri Sanae Takaichi aikoo testauttaa kannatuksensa ennenaikaisilla vaaleilla. Hän pyrkii myös kasvattamaan maan puolustusbudjettia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Takaichi on kertonut aikeista jo aiemmin. Tänään hän ilmoitti hajottavansa parlamentin alahuoneen ensi viikolla ja kutsuvansa koolle ennenaikaiset vaalit. Vaalit pidettäneen jo 8. helmikuuta.

Takaichi nousi liberaalidemokraattisen puolueen johtoon ja pääministerin tehtävään lokakuussa. Hän on maan ensimmäinen nainen virassa.

Edellinen pääministeri erosi syyskuussa matalan kannatuksen ja vaalitappioiden takia. Hän oli ollut tehtävässä alle vuoden.

MIELIPIDEMITTAUKSISSA Takaichin ja hänen hallituksensa kannatus on korkealla. LDP:n ja keskustaoikeistolaisen konservatiivipuolue Nippon Ishinin koalitiolla on kuitenkin vain pieni enemmistö parlamentin alahuoneessa.

Uudet vaalit voisivat muuttaa tilanteen. Takaichi haluaa ajaa uudistuksia ja muun muassa nopeuttaa maan puolustusbudjetin kasvattamista.

LDP on hallinnut Japania lähes tauotta vuodesta 1955 lähtien, mutta puolueen suosio on rapautunut viime vuosina.

Pääministerinä Takaichi on ehtinyt tavata muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Hän on myös suututtanut Kiinan todettuaan loppuvuodesta parlamentissa, että Japani voisi olla valmis ryhtymään sotilastoimiin, jos Kiina hyökkää Taiwaniin.

Juttua ja ingressiä täydennetty kauttaaltaan klo 14.02.