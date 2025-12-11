Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

11.12.2025 08:57 ・ Päivitetty: 11.12.2025 08:57

Järisyttävä muutos eduskunnassa: satoja äänestyksiä vähemmän

Mikko Huotari

Tänä jouluna eduskunnassa äänestetään rajusti vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

Demokraatti

Demokraatti

Eduskunta keskustelee ja lopulta päättää vuoden 2026 talousarviosta valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta täysistunnoissa juuri joulun alla eli 15.-19.12.

Luvassa on silminnähtävä ja kourissatuntuva muutos.

Eduskunnan viestinnästä kerrotaan, että menettelytapaan tehdään tänä vuonna muutoksia, jotka koskevat erityisesti äänestyksiä.

Aiemmasta poiketen kaikki budjettia koskevat äänestykset pidetään palautekeskustelun viimeisenä päivänä eli todennäköisimmin perjantaina 19.12.

Ensin äänestetään kansanedustajien talousarvioaloitteisiin perustuvista muutosehdotuksista budjettiin. Seuraavaksi äänestetään valtiovarainvaliokunnan mietintöön tehdyistä vastalauseista.

Aiemmasta poiketen vastalauseista äänestetään kokonaisuuksina mietintöä vastaan. Menettely vähentää äänestysten määrää merkittävästi.

Esimerkiksi viime vuonna budjettimietintöön jätettiin 4 vastalausetta, jotka sisälsivät yhteensä 736 muutosehdotusta. Niistä jokaisesta äänestettiin erikseen. Uudella menettelytavalla äänestyksiä olisi ollut vain neljä.

Äänestykset päättyvät mahdollisiin epäluottamuslause-ehdotuksiin, jotka on tehty jo palautekeskustelun aikana.

Eduskunnan mukaan muutosten tarkoituksena on selkeyttää budjettiprosessia ja nostaa nykyistä paremmin esille opposition vaihtoehdot budjettiesitykselle.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
11.12.2025
Susista riidellään kuin kasvisruoasta ja raitiovaunuista
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.12.2025
Arvio: 1960-luvun nuorison ja veteraanien suuri sukupolvikonflikti on myytti, väittää uutuuskirja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU