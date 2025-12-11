Politiikka
11.12.2025 08:57 ・ Päivitetty: 11.12.2025 08:57
Järisyttävä muutos eduskunnassa: satoja äänestyksiä vähemmän
Tänä jouluna eduskunnassa äänestetään rajusti vähemmän kuin aikaisempina vuosina.
Eduskunta keskustelee ja lopulta päättää vuoden 2026 talousarviosta valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta täysistunnoissa juuri joulun alla eli 15.-19.12.
Luvassa on silminnähtävä ja kourissatuntuva muutos.
Eduskunnan viestinnästä kerrotaan, että menettelytapaan tehdään tänä vuonna muutoksia, jotka koskevat erityisesti äänestyksiä.
Aiemmasta poiketen kaikki budjettia koskevat äänestykset pidetään palautekeskustelun viimeisenä päivänä eli todennäköisimmin perjantaina 19.12.
Ensin äänestetään kansanedustajien talousarvioaloitteisiin perustuvista muutosehdotuksista budjettiin. Seuraavaksi äänestetään valtiovarainvaliokunnan mietintöön tehdyistä vastalauseista.
Aiemmasta poiketen vastalauseista äänestetään kokonaisuuksina mietintöä vastaan. Menettely vähentää äänestysten määrää merkittävästi.
Esimerkiksi viime vuonna budjettimietintöön jätettiin 4 vastalausetta, jotka sisälsivät yhteensä 736 muutosehdotusta. Niistä jokaisesta äänestettiin erikseen. Uudella menettelytavalla äänestyksiä olisi ollut vain neljä.
Äänestykset päättyvät mahdollisiin epäluottamuslause-ehdotuksiin, jotka on tehty jo palautekeskustelun aikana.
Eduskunnan mukaan muutosten tarkoituksena on selkeyttää budjettiprosessia ja nostaa nykyistä paremmin esille opposition vaihtoehdot budjettiesitykselle.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.