Järjestö: Hallitus hassasi riihessään miljardisäästöt

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo Petteri Orpon (kok.) hallituksen hukanneen mahdollisuutensa säästää ympäristölle haitallisista verotuista.

Liitto toteaa tiedotteessaan, että hallitus jätti kehysriihessään käyttämättä miljardiluokan säästökohteet, eikä kajonnut lainkaan ympäristölle haitallisiin tukiin. Päinvastoin hallitus lisäsi niitä.

– Seuraavan hallituksen on pakko tarttua tähän säästömahdollisuuteen, liitto jyrähtää.

– Kuinka paljon valtion talouden pitää huonontua, että ympäristölle haitallisia tukia leikataan? Kehysriihessä niistä olisi voitu saada merkittävät säästöt, sillä pelkästään puun polton verotuki on 440 miljoonaa euroa vuodessa. Sen sijaan hallitus lisäsi tukea fossiiliselle turpeelle, maakuntalennoille ja ammattikäytön dieseliin, toiminnanjohtaja Tapani Veistola sanoo.

ERITYISEN huonona liitto pitää kaivosten ympäristöriskien siirtämistä veronmaksajille laskemalla kaivosten ympäristövakuuksia.

– Sen sijaan, että kaivosten vastuullisuutta heikennetään, kaivosjätteistä pitäisi alkaa periä jäteveroa. Kaivokset tuottavat yli 75 prosenttia Suomen jätteistä, mutta ne eivät maksa senttiäkään jäteveroa. Joku muu siis kustantaa kaivosten jätteiden käsittelyn ja riskit, aivan kuten kaivosten riskit muutenkin. Viime kädessä veronmaksaja, ympäristöpäällikkö Antti Heikkinen sanoo tiedotteessa.

Kirjaus, joka mahdollistaisi valtioneuvostolle kaivosten luvituspäätöksen tekemisen “kokonaisharkinnan” perusteella, ei ole Luonnonsuojeluliiton mielestä toteuttamiskelpoinen. Luonnonsuojeluliiton mukaan ympäristöä turvaavat säännökset on tehty syystä, eikä niistä pidä antaa erivapauksia kenellekään, eikä varsinkaan toimialalle, jolla on tutkitusti merkittäviä ympäristöongelmia.

HALLITUKSEN päätökset vaarantavat päästöjen vähentämisen liiton mukaan erityisesti liikenne- ja maataloussektoreilla. Ammattidiesel ja maatalouden energiaveron lisäpalautus ovat suoria tukia fossiiliselle polttoaineille. Ne laskevat kannustimia siirtyä päästöttömiin polttoaineisiin. Ne myös pahentavat öljyriippuvuutta tilanteessa, jossa fossiilisista polttoaineista on irrottauduttava.

– Kehysriihen päätökset ylläpitävät henkilöautoliikennettä, jota voitaisiin korvata joukkoliikenteellä, ja siten vaikeuttavat päästövähennysten saavuttamista liikenteessä. Tuki turpeelle ja sen varmuusvarastoinnille on käsittämätöntä ilmastotoimista peruuttamista tilanteessa, jossa Suomen hiilineutraaliustavoite on muutoinkin karkaamassa riittämättömien toimien takia, sanoo ilmastoasiantuntija Nelli Immonen.

HALLITUS päätti kehysriihessä tukea myös ydinvoimaa monin tavoin. Ydinvoima ei kuitenkaan ehdi auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja ydinvoimaa turvallisemmat tuuli- ja aurinkovoima eivät tarvitse tukia. Hallituksen tavoitteena on edistää myös Kemijärvelle suunnitteilla olevien pumppuvoimaloiden rakentamista. Pumppuvoimalahankkeisiin liittyy luonnonsuojeluliiton mukaan merkittäviä ongelmia niin ympäristöllisesti kuin paikallisen hyväksyttävyyden näkökulmasta.

– Orpon hallitus haluaa tukien turvin runnoa eteenpäin taloudellisesti kannattamatonta uutta ydinvoimaa, jotta Suomi voitaisiin rakentaa täyteen sähkösyöppöjä datakeskuksia. Haitat, riskit ja vastuut tästä toiminnasta jäävät suomalaisille, luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää sanoo.

Kehysriihen myönteisinä päätöksinä luonnonsuojeluliitto kiittelee biokaasun tuotannon ja talojen energiaremonttien tukemista sekä Karjalan radan parannuksia.