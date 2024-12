Järjestö: Israel on tehnyt yli 300 ilmaiskua Syyriassa hallinnon kaatumisen jälkeen

Israel on tehnyt Syyriassa yli 300 ilmaiskua sen jälkeen, kun syyrialaiskapinalliset kaatoivat presidentti Bashar al-Assadin hallinnon. Asiasta kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö, jonka mukaan Israel on tuhonnut iskuilla Syyrian tärkeimmät sotilaskohteet.