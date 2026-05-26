Politiikka
26.5.2026 10:18 ・ Päivitetty: 26.5.2026 10:31
Järjestö: Ei palkkaa, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle drooniuhan vuoksi
Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle drooniuhan vuoksi.
– Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo tiedotteessa.
Työministeri Matias Marttinen (kok.) on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan asiasta.
– Jos töitä tehdään ulkona, esimerkiksi rakennustyömailla ja työnteko estyy vaaratiedotteen vuoksi, kyse on työpaikkaa kohdanneesta esteestä ja silloin palkanmaksuvelvollisuus syntyy, Rytkönen-Sandberg sanoo.
Suomen Yrittäjien mukaan mahdollisia ansionmenetyksiä ei voida sysätä yksin yritysten kannettaviksi.
– Jos viranomaisohjeista aiheutuvia työntekijän ansionmenetyksiä halutaan korvata, se voitaisiin tehdä esimerkiksi erillisellä päiväraharatkaisulla.
Yrittäjät on huolissaan myös siitä, jos drooniuhkaan liittyvät päätökset pysäyttävät yritystoiminnan.
– Jos viranomainen määrää toiminnan keskeytettäväksi tai ohjeistus käytännössä pysäyttää yritystoiminnan, hallituksen on ratkaistava yrityksille aiheutuvien menetysten kompensointi.
