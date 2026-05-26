26.5.2026 10:18 ・ Päivitetty: 26.5.2026 10:31

Järjestö: Ei palkkaa, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle drooniuhan vuoksi

Anna-Liisa Blomberg

Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle drooniuhan vuoksi.

– Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo tiedotteessa.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan asiasta.

– Jos töitä tehdään ulkona, esimerkiksi rakennustyömailla ja työnteko estyy vaaratiedotteen vuoksi, kyse on työpaikkaa kohdanneesta esteestä ja silloin palkanmaksuvelvollisuus syntyy, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Suomen Yrittäjien mukaan mahdollisia ansionmenetyksiä ei voida sysätä yksin yritysten kannettaviksi.

– Jos viranomaisohjeista aiheutuvia työntekijän ansionmenetyksiä halutaan korvata, se voitaisiin tehdä esimerkiksi erillisellä päiväraharatkaisulla.

Yrittäjät on huolissaan myös siitä, jos drooniuhkaan liittyvät päätökset pysäyttävät yritystoiminnan.

– Jos viranomainen määrää toiminnan keskeytettäväksi tai ohjeistus käytännössä pysäyttää yritystoiminnan, hallituksen on ratkaistava yrityksille aiheutuvien menetysten kompensointi.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

