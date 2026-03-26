Järjestö: Köyhyyden torjunta epäonnistui – näin paljon pienituloisten määrä kasvaa

Suomen tavoite vähentää köyhyyttä on epäonnistunut. Näin arvioi sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Soste raportissaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sosten kokoamien laskelmien mukaan pienituloisten määrä kasvaa lähivuosina edelleen noin 26 000 ihmisellä, ellei tilanteeseen puututa.

Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi valtiolle on laadittu suunnitelma vuonna 2022. Monet siihen kirjatuista toimista eivät kuitenkaan ole toteutuneet.

Esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksia ei ole korotettu, vaan niitä on kuluvalla hallituskaudella leikattu. Leikkauksia on tehty muun muassa työttömyysturvaan ja asumistukeen.

Erityisasiantuntija Anna Järvinen pitää viime vuosien kehitystä huolestuttavana.

- Usein juuri ne ihmiset, jotka tarvitsisivat eniten tukea, jäävät ilman sitä. Kun samaan aikaan leikataan vielä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta, tukiverkko harvenee juuri silloin, kun sitä tarvittaisiin eniten, Järvinen sanoo tiedotteessa.

Raportissa todetaan muun muassa, että huoli toimeentulosta aiheuttaa stressiä ja kapeuttaa ajattelua, kun ihminen joutuu keskittymään selviytymään hetkestä toiseen.

1990-luvun laman kokemusten perusteella tiedetään, että perheen köyhyys voi aiheuttaa lapselle pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia vaikeuksia.

SUOMI ON asettanut kansalliseksi tavoitteeksi vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien ihmisten määrää sadallatuhannella vuoteen 2030 mennessä.

Sosten raportista ilmenee, että lähes yhdeksän prosenttia ihmisistä kuului viime vuonna kotitalouksiin, joilla oli vaikeuksia saada tulot riittämään pakollisiin menoihin.

Osuus oli vuonna 2024 kutakuinkin sama, mutta esimerkiksi vuosina 2021 ja 2022 osuus oli alhaisempi eli kuutisen prosenttia.

Ruoka-avun tarve on lisääntynyt ja asunnottomuus on kääntynyt kasvuun.

Kela maksoi viime vuonna perustoimeentulotukea yli miljardi euroa. Maksettu summa oli yli 170 miljoonaa suurempi kuin edellisvuonna.

Maksuhäiriömerkinnät ovat olleet kasvussa vuoden 2024 alusta saakka, ja viime vuoden lopussa maksuhäiriöisten ihmisten määrä lähestyi jo 400 000:n rajaa. Myös yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten, ulosottovelallisten sekä häätöjen määrät ovat nousseet.

Ruoka-avun tarve on lisääntynyt ja asunnottomuus on kääntynyt kasvuun.

SOSTE SUOSITTELEE esimerkiksi, että Suomi päivittäisi köyhyyden vähentämisen suunnitelmaansa niin, että kehitys käännetään kohti sovittua tavoitetta. Seurannalla olisi varmistettava, että köyhyys oikeasti vähenee.

Lisäksi Soste esittää, että sosiaaliturvan etuuksiin tulee tehdä normaalisti indeksikorotukset. Toimeentulotukijärjestelmään tulee tehdä korjauksia.

Soste kiinnittää huomiota myös siihen, että sosiaalietuuksien alikäyttö on yleistä ja sitä tulee vähentää esimerkiksi helpottamalla etuuksien hakemista.

Soste haluaisi myös, että työttömyysturvaan ja asumistukeen säädettäisiin suojaosa. Tämä lisäksi kannusteita ottaa vastaan pieniä työkeikkoja.

Järjestö suosittaa myös, että sosiaalihuoltoon suunnitelluista leikkauksista luovutaan ja että hoitotakuu palautetaan 14:ään vuorokauteen.

Soste Suomen sosiaali ja terveys on valtakunnallinen asiantuntijakattojärjestö, joka kokoaa yhteen suuren joukon alan toimijoita.