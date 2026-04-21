Järjestö: Näin yritykset välttelevät veroja henkilörahastojen avulla – Tuoreimmat tiedot salattiin

Kansalaisjärjestö Finnwatchin mukaan yrityksissä käytetään henkilöstörahastoja laajamittaiseen tuloista perittävien verojen ja sivukulujen minimointiin.

Finnwatchin uusi tutkimus osoittaa, että rahastojen määrä on kasvanut viime vuosina vauhdikkaasti. Samalla rahastoihin on ryhdytty ohjaamaan myös hyvin suuria palkkioita.

Järjestö varoittaa ilmiön vaikutusten vero- ja eläkemaksukertymiin voivan nousta suuriksi.

Tiedotteen mukaan aktiivisia henkilöstörahastoja on Suomessa jo lähes 500 ja rahastopääoman kokonaismäärä nousi vuoden 2024 lopussa yli 1,1 miljardiin euroon. Viime vuosina uusia rahastoja on perustettu kymmenien rahastojen vuositahtiin.

Henkilöstörahastoon ohjatuista tuloista ei peritä sivukuluja, ja 20 prosenttia rahastosta nostetusta tulosta on verovapaata. Yhdessä nämä laskevat tuloon kohdistuvien verojen ja sivukulujen yhteismäärää kymmenillä prosenteilla verrattuna tilanteeseen, jossa samansuuruiset palkkiot maksettaisiin suoraan työntekijälle.

– Tulojen laajamittainen kierrättäminen henkilöstörahaston kautta voi johtaa miljoonien eurojen vero- ja sivukuluhyötyyn jo yksittäisen yrityksen kohdalla, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen tiedotteessa.

AIEMPAA laajamittaisempi tulojen kierrättäminen rahaston kautta on tullut mahdolliseksi henkilöstörahastolakiin tehtyjen muutosten ja lain soveltamisesta saadun oikeuskäytännön seurauksena.

Nykyisin rahastoon voidaan tiedotteen mukaan ohjata myös pitkälti henkilöstön normaaliin työsuoritteeseen perustuvia palkkioita.

– Yrityksissä palkkiojärjestelmiä on räätälöity sellaisiksi, että mahdollisimman suuri osuus henkilöstön kokonaisansiosta voidaan katsoa tulospalkkioksi ja ohjata rahastoon. Tavoitteena on maksimoida rahastoinnin tuoma vero- ja sivukuluhyöty, Hietanen selventää.

Finnwatchin läpikäymässä vuosia 2021-2023 koskevassa rahastokohtaisessa aineistossa havaittiin useita henkilöstörahastoja, joissa jäsenmäärään suhteutettu pääoma oli kasvanut kymmenillä tuhansilla euroilla vuodessa.

Tällaisia olivat muun muassa investointipankki Carnegien, varainhoitoyhtiö Evlin ja peliyhtiö Supercellin henkilöstörahastot. Myös järjestön aiemmin tutkimien soteyhtiöiden Pihlajalinna Terveyden ja Terveyden Tuottajien henkilöstörahastot löytyivät suurimpien vuosimuutosten listalta.

FINNWATCHIN mukaan isoja palkkioita henkilöstörahaston kautta kierrättäviä yrityksiä voi todellisuudessa olla huomattavasti nyt havaittua enemmän, sillä aihetta koskeva oikeuskäytäntö on tuoretta ja läpikäydystä aineistosta puuttuivat kokonaan vuosien 2024 ja 2025 tiedot.

Näitä pyydettiin henkilöstörahastoja valvovalta yt-asiamieheltä, mutta yt-asiamies kieltäytyi toimittamasta rahastokohtaisia tietoja.

– On selvää, ettei henkilöstörahastolain ole ollut tarkoitus mahdollistaa sitä, että suurituloisten normaaliin työsuoritukseen perustuvia tuloja kierrätetään rahaston kautta vero- ja sivukuluhyötyjen saamiseksi, Hietanen kommentoi.

Nyt henkilöstörahastolaki ei kuitenkaan estä tällaisia järjestelyjä. Finnwatch toivoo tiedotteessaan hallituksen päättävän korjaustoimista jo tämän viikon kehysriihessä.

Jutun otsikkoa muokattu klo 16, korvattu ilmaisu veronkierrosta ”välttelyksi”.