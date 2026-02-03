Jatkokaudelle valittu puhemiestö häirintäkohusta: ”Prosessia pitää ehdottomasti kehittää”

Puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan eduskunnan työilmapiiri on kyselyjen valossa hyvä. Tiistaina valittu puhemiehistö kommentoi tiedotustilaisuudessaan eduskunnan viimeaikaisia häirintätapauksia. Simo Alastalo Demokraatti

– Valtava enemmistö niin edustajista kuin talossa muutenkin työskentelevistä pitää talon ilmapiiriä hyvänä. Kansanedustajien kanssa käymieni keskustelujen pohjalta uskallan sanoa, että suurin osa kansanedustajistakin yhtyy tähän näkemykseen, Halla-aho sanoi tiistaina valtiosalissa.

Tammikuussa otsikoissa ollut häirintäkohu on Halla-ahon mielestä antanut eduskunnan tilanteesta liian synkän kuvan.

– Ymmärrän, että media lähestyy tällaisia tapauksia kohu-näkökulmasta. Mielestäni on perusteita sanoa, että kyse on kuitenkin yksittäisistä tapauksista.

JULKISUUDESSA on ollut esillä ongelmia huonosta johtamisesta seksuaaliseen häirintään. Kansanedustaja Ville Merinen (sd.) nosti Ylen dokumentissa esiin jopa fyysisen väkivallan väitteitään tarkemmin yksilöimättä. Halla-ahon mukaan luonteeltaan erilaisia asioita ei pidä niputtaa yhteen.

Eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko (kok.) totesi olleensa eduskunnassa töissä vuodesta 2003. Risikko luonnehti eduskuntaa erinomaisen hyväksi työpaikaksi.

– Ajattelen, että parantamista on aivan niin kuin kaikissa muissakin työpaikoissa, jos tällaista sattuu. Tämän tyyppinen toiminta ei kuulu missään nimessä sivistyneeseen työpaikkaan, Risikko sanoi julkisuudessa esillä olleisiin väärinkäytöksiin viitaten.

Eduskunnan työsuojelutoimikunnan tulisi Risikon mukaan ryhtyä jatkossa käsittelemään myös eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden palkkalistoilla olevien ihmisten asioita. Avustajia on viime vuosina siirtynyt enenevässä määrin ryhmien alaisuuteen.

– Ehdottomasti olen sitä mieltä, että se pitää laajentua kaikkiin täällä työskenteleviin eikä rajata työsuojelutoimikuntaan ainoastaan vain niihin, jotka toimivat eduskunnan palkkalistoilla.

Työsuojelutoimikuntaa johtaa kansanedustaja Oskari Valtola (kok.), joka on koulutukseltaan työterveyslääkäri.

HALLA-AHO huomautti, että joidenkin ryhmien tavassa käsitellä avustajan ja edustajien konfliktitilanteita on toivomisen varaa.

– Nyt on käynyt ilmi esimerkiksi se, että tieto ristiriitatilanteista ei välttämättä välity ryhmän poliittiselle johdolle. Perusteluksi on annettu se, että työsuhdeasiat kuuluvat kanslialle, mutta edustajathan eivät ole työsuhteessa kansliaan vaan tämä koskee vain kanslian palkkalistoilla olevaa avustajaa. Tältä osin prosessia pitää ehdottomasti kehittää, Halla-aho sanoi.

Hän vaikutti viittaavan SDP:n avustajien kohtaamaan häirintään, jota oli käsitelty eduskuntaryhmän pääsihteerin kanssa ryhmäkansliassa ilman, että eduskuntaryhmän johto tai puolueen puheenjohtaja olisivat olleet tapauksista tietoisia.

– Sikäli, kun on tarvetta antaa ohjausta, neuvontaa tai jopa sanktioita kansanedustajille, niin ainoa, joka sen pystyy tekemään on ryhmä ja ryhmän poliittinen johto, Halla-aho jatkoi.

EDUSKUNNAN toinen varapuhemies Tarja Filatov (sd.) muistutti nuorista naisista jopa 60 prosentin kärsivän työpaikalla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä.

– Se on hyvin laaja ja vakava ilmiö. Mielestäni siihen pitää suhtautua myös eduskunnassa samalla vakavuudella ja katsoa, että nämä prosessit, joilla asioihin puututaan ovat kunnossa ja, että ihmisillä on rohkeutta myös kertoa niistä häirintätilanteista. Sellaiseen asiaan, josta ei tiedetä, on vaikea puuttua, Filatov sanoi.