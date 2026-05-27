Jättihanke etenee – SDP:stä ulostulo: ”Uudistus on valmisteltu laput silmillä”

Hallituksen hankintalakiesitys saa murskakritiikkiä oppositiolta. Eduskunnan talousvaliokunta on tänään hyväksynyt mietinnön hankintalaista.

Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa.

Hallituksen esitys hankintalain uudistamiseksi rikkoo hyviä ja toimivia käytäntöjä kunnissa ja hyvinvointialueilla, vaarantaa palveluiden järjestämisen sekä aiheuttaa julkiselle sektorille jo valmiiksi tiukassa tilanteessa lisäkustannuksia, luettelevat talousvaliokunnan SDP:n edustajat Matias Mäkynen, Lotta Hamari, Miapetra Kumpula-Natri ja Timo Harakka.

– Hankintalain uudistus on valmisteltu laput silmillä. En muista toista esitystä, joka olisi saanut näin murskaavat arviot eri tahoilta, erityisesti kuntakentältä ja kaikista ministeriöistä. Siksi olemme vastalauseessamme esittäneet laajasti korjauksia lakiesitykseen, sanoo talousvaliokunnan sd-ryhmän vastaava Mäkynen tiedotteessa.

Demarien kritiikin ytimessä on hallituksen esittämä 10 %:n omistusvaade sidosyksiköille. SDP esittää vaatimuksen poistamista.

Myös keskustan eduskuntaryhmän talousvaliokunnan jäsenet esittävät samansuuntaista arvostelua.

– Esityksen keskeisin ongelma on hallitusohjelmaan kirjattu 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimus sidosyksiköiden käytölle sekä siihen liittyvä lyhyt siirtymäaika. Tämä muodostaa merkittävän uhkan erityisesti pienten kuntien talouksille, palvelutuotannolle sekä pieniä kuntia laajemmalle kyberturvallisuudelle ja kustannustehokkaalle elinvoimayhteistyölle, Timo Mehtälä (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Vihreiden Oras Tynkkynen taas sanoo omassa tiedotteessaan, että hallituksen tavoitteet hankintalakiuudistukselle ovat sinänsä kannatettavia. Hallituksen valitsemat keinot uhkaavat kuitenkin johtaa ojasta allikkoon.

– Jäykkä ja kaavamainen 10 prosentin omistusraja olisi myrkkyä erityisesti monille pienille kunnille ja hyvinvointialueille, jotka olisivat pakotettuja mylläämään hankintansa uusiksi.

VALIOKUNNAN enemmistö puolestaan pitää perusteltuina hankintalain muutoksia, jotka ohjaavat hankintayksiköitä tekemään laadukkaita hankintoja kustannustehokkaasti ja hyödyntämään markkinoiden kilpailutilannetta parhaalla mahdollisella tavalla.

– Hankintalain muutokset parantavat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Lisäksi on tärkeää, että sidosyksikköjen ostolaskudata saatetaan julkiseksi. On korkea aika vapaalle kilpailulle, sanoo talousvaliokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila tiedotteessa.