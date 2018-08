Jättiliiton puheenjohtaja: ”Nopeasti tuntuu unohtuneen, että pelkästään ammatillisesta koulutuksesta on leikattu hallituskaudella yli 200 miljoonaa euroa”

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin muistuttaa, että Sipilän hallitus on kuluneella vaalikaudella leikannut järjestelmällisesti julkisista palveluista ja ammatillisesta koulutuksesta. Vuoden 2019 budjetissa on vaarana, että sosiaalinen kestävyys kärsii.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on huolissaan siitä, että hallituskaudella tehdyt leikkaukset jäävät pysyviksi. Mikäli niitä ei kompensoida tulevalla hallituskaudella, on riskinä se, että eriarvoisuus jatkaa kasvamistaan.

”Budjettiriihessä on esitelty hyvän taloustilanteen vuoksi pieniä lisäyksiä sinne ja tänne, mutta nopeasti tuntuu unohtuneen, että esimerkiksi pelkästään ammatillisesta koulutuksesta on leikattu hallituskaudella yli 200 miljoonaa euroa. Ministereiden siihen jo kevään kehysriihessä lupaama 15 miljoona euroa lisärahoitusta on pientä.”

”Olemme myös pettyneitä siihen, että hallitus ei vetänyt pois alle 20 hengen yritysten irtisanomissuojan heikentämistä. Hallitus on jo pidentänyt koeaikaa, lyhentänyt yritysten takaisinottovelvollisuutta sekä lisännyt pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia. Irtisanomissuojan heikentäminen eriarvoistaa erikokoisissa yrityksissä työskenteleviä ja sen vaikuttavuudesta työllisyyteen ei ole näyttöä,” Selin toteaa.

PAM kiittää hallitusta kuitenkin työllisyyttä aidosti parantavista verotusratkaisuista kuten perus- ja työtulovähennyksen korottamisesta.