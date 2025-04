JHL ja Sähköliitto vetivät töpselin irti – neuvottelut energia-alan työehtosopimuksesta katkolle

Neuvottelut energia-alan uudesta työehtosopimuksesta on katkaistu. Työntekijöitä edustavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sähköliitto keskeyttivät neuvottelut, koska niissä ei saatu sopua alan vähimmäispalkoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liittojen mukaan neuvottelujen jatkaminen ei ollut tarkoituksenmukaista, koska työnantajia edustavat Energiateollisuus ja Palvelualojen työnantajat Palta eivät halunneet sopia vähimmäispalkkatasoa.

– Suomalaisessa työmarkkinakentässä on täysin ennekuulumatonta ja pöyristyttävää, että jotkut työnantajat pyrkivät sopimaan palkkataulukoiden alle, ja työnantajaliitot edesauttavat asiassa. Näin ei ennen ole ollut, vaan palkkausjärjestelmiä on pyritty kehittämään alalla yhdessä työnantaja- ja palkansaajaliittojen kesken. Nyt tilanne on valitettavasti muuttunut työnantajaliittojen taholta. Me emme voi hyväksyä palkkojen halpuutusta, neuvotteluista vastaava JHL:n sopimusasiantuntija Kari Lehtinen sanoo tiedotteessa.

- Olemme toistuvasti muistuttaneet työnantajia siitä, että meillä ei ole lainsäädännöstä tulevaa minimipalkkaa, koska se määritellään yleissitovissa työehtosopimuksissa. Myös lähetettyjä työntekijöitä koskevan EU-direktiivin soveltaminen Suomessa lähtee siitä, että yleissitova työehtosopimus suojelee työntekijää määrittelemällä vähimmäispalkan, perustelee Sähköliiton neuvottelupäällikkö Jari Ollila tiedotteessa.

Asia tuli liittojen mukaan ajankohtaiseksi, kun hallitus ulotti paikallisen sopimisen myös järjestäytymättömiin ja ulkomailta työntekijöitä lähettäviin yrityksiin. Ne voivat liittojen mukaan nyt sopia palkkauksesta paikallisesti alle työehtosopimuksen taulukkopalkkojen.

Sopimusneuvottelujen katkaisu merkitsee, että työrauhavelvoite on päättynyt ja työtaistelut ovat mahdollisia. Energia-alan työehtosopimus päättyi 31. maaliskuuta. Alan työehtosopimusta noudatetaan energiantuotantoon ja sähkönjakeluun liittyvissä töissä sekä ict-alan töissä.