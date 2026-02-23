”Tämä meno ei vetele” – yksityiselle sosiaalipalvelualalle tukku uusia lakkovaroituksia

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat ammattiliitot ovat jättäneet uusia lakkovaroituksia. Lakot toteutuvat maaliskuun toisella viikolla, jos työriitaan ei synny sovintoa sitä ennen. Demokraatti Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on jättänyt jo kolmannen lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakko koskee kaikissa Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä tehtävää yksityisen sosiaalipalvelualan työtä.

Lakko järjestetään 10.-12. maaliskuuta. Jo aiemmin JHL on jo aiemmin ilmoittanut 3.-5. maaliskuuta järjestettävistä lakoista.

Lisäksi JHL on julistanut toistaiseksi voimassa olevan tilapäisen siirron kiellon, joka koskee kaikkia Hyvinvointiala Halin jäsenyrityksissä työskenteleviä JHL:n jäseniä. Ensimmäisen kerran yksityisellä sosiaalipalvelualalla lakkoiltiin viime viikolla.

Lakot ja muut työtaistelutoimet peruuntuvat, jos yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa saavutetaan neuvottelutulos.

Emme hyväksy sitä, että työn arvoa vähätellään palkkauksessa ja työehdoissa.

JHL hylkäsi viikko sitten ainoana työntekijöitä edustavana järjestönä valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Sovittelua jatkettiin perjantaina ja tänään maanantaina. Valtakunnansovittelijan toimiston mukaan sovittelua jatketaan huomenna.

JHL:n mukaan neuvottelut polkevat paikallaan, koska osapuolet ovat erimielisiä alan työehtojen kehittämisestä ja palkankorotusten tasosta. Työnantajapuoli on tarjonnut korotuksia, joita JHL pitää riittämättöminä.

JHL katsoo myös, että tähän mennessä ehdotetut tekstiparannukset eivät olet tosiasiassa vieneet alaa eteenpäin tai kompensoineet palkankorotusesityksen puutteita.

– Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijät tekevät vaativaa ja vastuullista työtä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien hyväksi. Emme hyväksy sitä, että työn arvoa vähätellään palkkauksessa ja työehdoissa. Lakko on viimesijainen mutta välttämätön keino turvata yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöiden oikeudet ja palveluiden laatu, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoo tiedotteessa.

Tämä meno ei vetele, alalle on lopultakin saatava uusi sopimus.

MYÖS Tehyn, Superin ja Erton muodostama Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujan ammattijärjestö Talentia ovat antaneet lakkovaroituksen samaan ajankohtaan.

– Yksityinen sosiaalipalveluala on ollut pian kaksi kuukautta ilman uutta työehtosopimusta. Tavoitteenamme on pistää vauhtia työnantajaan. Tämä meno ei vetele, alalle on lopultakin saatava uusi sopimus, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo tiedotteessa.

Lakon kohteena on noin 50 Attendon, Esperin ja Mehiläisen työpaikkaa ympäri Suomen. Alueista mukana eivät ole Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa, joihin edellinen kolmen päivän lakko kohdistui.

– Palkkaeroa yksityisen sosiaalipalvelualan ja julkisen sektorin sekä miesvaltaisten samanarvoista työtä tekevien alojen välillä tulee kaventaa. Eroa ei pystytä kuromaan umpeen ilman yleistä linjaa ylittäviä palkankohdennuksia, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo tiedotteessa.

Sote ry oli viime viikolla valmis hyväksymään valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen. JHL:n lisäksi työnantajaliitto Hali hylkäsi sen.

– Olimme työnantajaliiton ratkaisuun pettyneitä, sillä sovintoehdotus oli näkemyksemme mukaan kokonaisuutena kuitenkin kohtuullinen työntekijöille sekä työnantajille. Olisi aika toimia vastuullisesti ja saada vihdoin aikaan ratkaisu alalle. Alan työntekijät ovat palkankorotuksensa ansainneet, Erton neuvottelija ja edunvalvontajohtaja Saara Arola sanoo tiedotteessa.

Kyse on myös palkkatasa-arvosta muihin samaa työtä tekeviin verrattuna

Tehyn edunvalvontajohtaja Jarkko Pehkonen odottaa Halilta vastuun kantamista. Työnantajapuolen on Pehkosen mukaan näytettävä, että se on aidosti sitoutunut korjaamaan yksityisen sosiaalipalvelualan ja julkisen puolen palkkaeroja.

– Aiemmassa sovintoehdotuksessa oli yleiskorotusten lisäksi merkittäviä työehtosopimusten vähimmäispalkkojen korotuksia, jotka oli kohdistettu kaikille työntekijöille. Ehdotuksessa oli myös palvelusvuosilisien korotuksia erityisesti kokeneille hoitajille. Ne olisivat korjanneet nimenomaan suurimpia palkkaeroja, ja on otettava ratkaisun pohjaksi myös jatkossa, hän sanoo tiedotteessa.

Lakkoon yhtyy myös neuvottelujärjestö Sosiaalipalvelualan allianssi Salli, johon kuuluvat Ammattiliitto Pro, Jyty ja Terveydenhoitajaliitto.

– Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataso ei tällä hetkellä täysin vastaa työn vaativuutta. Arvostus on euroja, ja kyse on myös palkkatasa-arvosta muihin samaa työtä tekeviin verrattuna, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo tiedotteessa.

– Kyetäksemme jatkossa turvaamaan osaavan työvoiman pysyvyyden yksityisellä sosiaalipalvelualalla, täytyy pitää huolta kilpailukykyisistä työehdoista, Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Kirsi Grym sanoo.

TYÖNANTAJALIITTO Hali katsoo, että palkansaajajärjestöjen antaman lakkovaroitukset vaikeuttavat neuvottelutilannetta entisestään.

– Uudet lakkoilmoitukset ovat valitettavia, mutta eivät kuitenkaan yllättäviä, sillä neuvottelut ovat erittäin vaikeassa tilanteessa. Olemme jatkaneet neuvotteluita valtakunnansovittelijan johdolla, enkä usko, että lakkovaroitukset helpottavat ratkaisun löytämistä. Hali on sitoutunut hakemaan ratkaisua, jotta asiakkaiden ja työntekijöiden arki voisi jatkua ilman häiriöitä, Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen sanoo tiedotteessa.

Uutista täydennetty klo 14.38 kauttaaltaan Sote ry:n, Salli ry:n sekä Talentian lakkovaroituksin ja Hali ry:n kommentein sekä tiedolla sovittelun jatkumisesta. Muokattu myös otsikkoa.