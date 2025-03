JHL nostaa neuvotteluissa tapetille työsuhdeturvan ja työhyvinvoinnin – ”Kehitettävää on erityisesti työaikamääräyksissä”

Ammattiliitto JHL tavoittelee muun muassa ostovoiman turvaamista ja työhyvinvoinnin vahvistamista tänään alkavissa neuvotteluissa kunta- ja hyvinvointialan työehdoista. Demokraatti Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström kiteyttää, että neuvotteluissa saadaan palkkaratkaisu, joka korjaa viime vuosina rapautunutta ostovoimaa.

– Meille on tärkeää, että valtaosa korotuksista maksetaan niin kutsuttuina yleiskorotuksina, eli korotus tulee kaikille työehtosopimuksessa mukana oleville työntekijöille. Tavoittelemme palkankorotuksiin sekalinjaa, eli osa korotuksista maksetaan prosenttikorotuksina, osalla palkka nousee tietyllä euromäärällä, Ekström sanoo tiedotteessa.

JHL:lle tärkeää on myös pitää kiinni kunta-alan palkkaohjelmasta, joka on voimassa vuoteen 2027 saakka. JHL painottaa, ettei ohjelmassa sovittuja korotuksia pidä sotkea tällä kierroksella sovittaviin uusiin korotuksiin. Niille saadaan JHL:n mukaan suuntaa ratkaisuista, joita on tehty muun muassa teknologiateollisuudessa.

JULKISEN alan sopimusneuvotteluita JHL:ssä johtava neuvottelujohtaja Kristian Karrasch sanoo, että palkankorotusten lisäksi pitää kiinnittää huomiota työsuhdeturvaan ja työhyvinvointiin.

– Kehitettävää on erityisesti työaikamääräyksissä. Yksityiskohdat vaihtelevat työaikamuodosta ja työehtosopimuksesta riippuen. Työaikojen kehittäminen parantaa työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta, hän sanoo tiedotteessa.

JHL:n mukaan sopimusneuvotteluissa pitää tällä kertaa myös turvata työsuhteiden ehtoja, koska Suomen hallitus aktiivisesti murentaa työntekijöiden asemaa.

– Työttömyysturva on jo heikentynyt merkittävästi, nyt uhattuna on myös irtisanomissuoja. Nämä asiat voivat nousta esiin myös neuvottelupöydissä.

Työntekijät tarvitsevat Karraschin mukaan entistäkin enemmän luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tukea. JHL:llä on hänen mukaansa runsaasti ajatuksia siitä, miten henkilöstön edustajien asemaa vahvistetaan.

KUNTA- ja hyvinvointialan työehtosopimusten kaudet päättyvät 30. huhtikuuta.

Kunta-alan sopimuksista suurin on kunta-alan yleinen virka- ja työehrosopimus KVTES. Muita sopimuksia ovat kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työhtosopimus TS sekä kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES.

Hyvinvointialalla JHL neuvottelee HYVTES- ja SOTE-sopimuksista. HYVTES on hyvinvointialan virka- ja työehtosopimus. SOTE-sopimus on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus.

Neuvotteluissa ovat nyt mukana myös KT:N yritysjaoston työehdot. Yritysjaostoon sovitaan neljä eri työehtosopimusta. KT:n yritysjaostoon kuuluu satoja yrityksiä. Jäsenet ovat yrityksiä, jotka ovat kuntien tai hyvinvointialueiden määräysvallassa. Aiemmin nämä yritykset kuuluivat Avaintyöantajat Avaintaan, joka lopetti toimintansa vuoden 2025 alussa.