24.11.2025 13:16 ・ Päivitetty: 24.11.2025 13:16
Jimmy Cliff on kuollut
Jamaikalainen reggae-musiikin legenda Jimmy Cliff on kuollut. Cliffin vaimo kertoi asiasta maanantaina sosiaalisessa mediassa.
Cliff oli kuollessaan 81-vuotias. Brittilehti Guardian kertoi, että vaimon mukaan Cliff kuoli keuhkokuumeeseen.
Cliff on yksi tunnetuimpia reggaeartisteja muun muassa Bob Marleyn, Peter Toshin ja Gregory Isaacsin ohella.
Tunnettuja Cliffin tulkitsemia kappaleita ovat muun muassa Many Rivers to Cross sekä Wonderful World, Beautiful People. Hän levytti musiikkia 1960-luvun lopulta aina 2020-luvulle asti. Hänen viimeinen albuminsa Refugees julkaistiin vuonna 2022.
Cliff valittiin Rock and Roll Hall of Fame -museoon eli musiikin kunniagalleriaan vuonna 2010. Hän myös näytteli useissa elokuvissa.
Kommentit
