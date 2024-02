Joe Biden, 81, kävi terveystarkastuksessa – tuloksia luvassa myöhemmin

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kävi keskiviikkona vuotuisessa terveystarkastuksessa, kertoi Valkoinen talo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on Bidenin viimeinen rutiinitarkastus ennen marraskuun presidentinvaaleja.

Tarkastuksen tuloksia odotettiin suurella mielenkiinnolla, sillä 81-vuotiaan Bidenin muistia ja kykyä hoitaa tehtäväänsä on kyseenalaistettu presidentinvaalien lähestyessä. Valkoisen talon mukaan tuloksia oli mahdollista saada myöhemmin keskiviikkona paikallista aikaa.

Biden on Yhdysvaltojen historian vanhin istuva presidentti. Jos hänet valitaan toiselle kaudelle, olisi hän sen päättyessä 86-vuotias.

VIIME vuonna Biden sai puhtaan terveystodistuksen, mutta hänen rinnastaan ​​poistettiin pahanlaatuinen ihomuutos.

Vaaleissa Bidenin vastaehdokkaaksi on nousemassa entinen republikaanipresidentti Donald Trump, joka on usein kuvaillut Bidenia vanhaksi ja jo kelvottomaksi tehtäväänsä. Trump on itse 77-vuotias.