Joe Biden lisäsi johtoa Pennsylvaniassa – CNN julistaa Bidenin olevan uusi presidentti

CNN pitää nyt selvänä, että Joe Biden on voittanut presidentinvaalit, koska CNN:n mukaan Biden tulee voittamaan Pennsylvanian osavaltion ja saa sieltä 20 valitsijamiestä.

Tällöin Biden saa yhteensä 273 valitsijamiestä. Valitsijamiehiä tarvitaan 270.

BREAKING: JOE BIDEN WINS

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/pZ8pr4cMTG #CNNElection pic.twitter.com/4pbJtzY1FT

— CNN (@CNN) November 7, 2020