Johan Kvarnström ehdolle vain toisissa kevään vaaleista – ”Me kansanedustajat emme saa kuvitella olevamme korvaamattomia”

Kansanedustaja Johan Kvanström (sd.) kertoo asettuvansa ehdolle ensi kevään kuntavaaleissa Raaseporissa. Aluevaalit hän jättää väliin. Demokraatti Demokraatti

Kvarnström kertoo tiedotteessa pitävänsä kiinni periaatteestaan, ettei samojen henkilöiden pitäisi toimia politiikassa useammalla kuin kahdella tasolla. Hän on pahoillaan siitä, etteivät muut puolueet suostu SDP:n ehdotukseen asettaa kansanedustajia ehdolle vain toisessa kevään vaaleista.

– Me kansanedustajat emme saa kuvitella olevamme korvaamattomia emmekä pitää estää muiden etenemistä. Meidän tulee lisäksi välttää vallan keskittämistä ja ristiriitaisia tehtäviä eri roolien välillä sekä muistaa, että kaikkien vuorokaudet ovat yhtä pitkiä. Haluan myös viettää aikaa perheeni kanssa. Siksi aion asettua ehdolle vain toisessa kevään vaaleista. Tällä kertaa valitsen rakkaan Raaseporin, hän sanoo.

Kunnallisvaaleissa 2021 Kvarnström oli Raaseporin äänikuningas. Hän sanoo olevansa vahvasti motivoitunut kolmannelle kaudelle kunnallispolitiikassa ja haluavansa edistää sosialidemokraattien vaalivoittoa aikana, jolloin Suomessa vallitsee ”jäätävä oikeistopolitiikka”.

KUNTA-VAALIT ovat Kvarnströmin mukaan erittäin tärkeät, koska kunnilla on uusi rooli, jossa koulutus sekä työ- ja elinkeinopalvelut ovat keskeisiä. Hän sanoo haluavansa työskennellä kaupungin ja alueen elinvoimaisuuden puolesta. Hän nostaa esiin myös luonnon, kulttuurin ja teollisuuden kaupungin vahvuuksina.

– Tulevat vuodet tulevat olemaan vaativia. Silloin on pidettävä pää kylmänä ja sydän lämpimänä. Silloin tarvitaan osaamista ja toimintakykyä. Toivon omaavani nämä ominaisuudet ja voivani myötävaikuttaa rakentavasti ja rohkeasti päätöksentekoon. Ottaen huomioon tyytymättömyyden hallituksen konservatiiviseen politiikkaan, on selvää, että tämä on meille haastajille mahdollisuus paikkakunnilla, joissa RKP:llä on tällä hetkellä jopa oma enemmistö, hän kuvailee tiedotteessa.

SOTE-ASIOIHIN Kvarnström katsoo voivansa vaikuttaa eduskunnassa, koska sote-uudistuksen myötä valtio toimii rahoittajana samalla, kun lainsäädäntö ohjaa suurta osaa toiminnasta.

– Oppositiossa vaikuttaminen on tietenkin haastavaa, mutta isossa kuvassa kyse on vallanvaihdoksen aikaansaamisesta seuraavissa eduskuntavaaleissa. Kevään molemmat vaalit ovat todellinen mahdollisuus äänestäjille ilmaista tahtonsa siitä linjasta, jolle oikeistohallitus on juuri nyt viemässä Suomea. SDP on vaihtoehto, joka puolustaa tasa-arvoa ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä sen purkamisen sijaan.