Johan Kvarnström: Miksi psykoterapia on poikkeus?

Kun joku sairastuu vakavaan tautiin kuten syöpään, hän saa nopeasti laadukasta erikoissairaanhoitoa julkisella puolella. Suomi kuuluu maail­man parhaimpiin maihin erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisessä. Johan Kvarnström

Mutta jos joku sairastuu psyykkisesti, hän usein saa lähetteen ja hoitosuosituksen psykoterapiaan. Sen jälkeen seuraa odotusta. Ja enemmän odotusta. Monissa tapauksissa ihminen joutuu odottamaan niin kauan, että seuraukset ovat kohtalokkaat. Syy on yksinkertaisesti psykoterapeuttien ja psykoterapiapalvelujen riittämätön saatavuus. Yksi syy tähän on se, että psykoterapiakoulutus on jatkokoulutusta ja sen takia maksullista. Lisäksi koulutus maksaa yleensä kymmeniä tuhansia euroja.

Monet koulutukseen haluavista voivat osallistua vain, jos työnantaja maksaa. Ajatelkaa, jos näin olisi muissakin ammateissa. Olisit opiskellut pedagogiikkaa, mutta voisit tulla opettajaksi ainoastaan, jos ostat kalliin jatkokou­lutuksen.

PSYKOTERAPIAN TARVE on iso ja kasvava. Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisistä johtuu mielenterveyden häiriöistä, ja joka kolmas sairauspäivärahapäivä on mielenterveysperusteinen. Yhteiskuntamme tarvitsee psykoterapeutteja samalla tavalla kuin esimerkiksi lääkäreitä, sairaanhoitajia, poliiseja, asentajia ja opettajia. Mutta koulutusjärjestelmässä tätä ei ole otettu huomioon. Psykoterapia on poikkeus.

Vuosi sitten tein Matias Mäkysen (sd.) kanssa kirjallisen kysymyksen asiasta. Ehdotuksemme oli, että psykoterapeuttikoulutus tulee uudistaa maksuttomaksi, mikä helpottaisi koulutukseen pääsyä.

On vakava asia, että lakisääteinen oikeus hoitoon ei tällä hetkellä toteudu.

Toiveemme valtion koulutuskorvauksesta ei näytä toteutuvan niin kauan kuin koulutusta pidetään täydennyskoulutuksena. Mutta toivoa on. Meneillään on selvitys psykoterapeuttikoulutukseen liittyvien uudistustarpeiden kartoittamisesta mukaan lukien koulutuksen opintohallinnollinen asema, ohjaus ja rahoitus.

Tänä keväänä eduskunnan sivistysvaliokunta ehdottaa mietinnössään kansalaisaloitteesta ”Psykoterapian puolesta – kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi”, että ”valtioneuvosto jatkaa psykoterapeuttikoulutuksen järjestämistä ja rahoitusta koskevien vaihtoehtojen selvittämistä ja ryhtyy selvitysten pohjalta pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta psykoterapeuttien ja muiden mielenterveystyössä toimivien henkilöiden riittävä saatavuus sekä palveluiden saatavuus molemmilla kansalliskielillä voidaan turvata”.

Psykoterapiapalvelut kuuluvat julkisen terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. On vakava asia, että lakisääteinen oikeus hoitoon ei tällä hetkellä toteudu. Oppositiosta huudellaan terapiatakuun perään. Ja kyllä, terapiatakuu olisi hyvä, mutta hallituksen kokonaisvaltainen hoitotakuu vielä parempi. Sen toteuttaminen mielenterveyden hoidossa vaatii muutoksia myös koulutuspuolella.