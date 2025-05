Johanna Ojala-Niemelä: Lakisääteisten palvelujen turvaaminen onnistui Lapissa kovasta talouspaineesta huolimatta – Orpon hallitus vaatii vielä enemmän

Kesäkuussa alkavalla toimikaudella päätösvaltaa käyttää nyt 11 demarivaltuutettua. Ryhmä on toiseksi suurin Keskustan jälkeen.

– Vaalimenestys kertoo mielestäni onnistuneesta työstä kuluneella valtuustokaudella. Ihmiset luottavat sosiaalidemokraatteihin huolehtiessaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Tämän luottamuksen arvoisia valtuustoryhmämme tulee olla, sanoo SDP:n kansanedustaja, Lapin hyvinvointialueen aluevaltuutettu, aluevaltuuston 2022-2025-toimikauden puheenjohtaja ja Lapin aluevaalien äänikuningatar Johanna Ojala-Niemelä.

PUHEENJOHTAJAKAUTENSA suurimpana saavutuksena Ojala-Niemelä pitää Suomen maantieteellisesti suurimman hyvinvointialueen rakentamista.

– Kahdenkymmenenseitsemän organisaation hitsaaminen yhdeksi hyvinvointialueeksi on ollut melkoinen ponnistus. Lappi on laaja maakunta, joten kulttuurisia erojakin on toiminnassa ollut. Mielestäni päättyneellä kaudella aluehallituksessa toiminut Eemeli Kajula (sd.) kuvasi tilannetta hyvin: alkuun ei soitettu samaan säveltä ja riitasointujakin oli, mutta mitä pitemmälle on päästy, sitä paremmin on yhteisiä sointuja löytynyt.