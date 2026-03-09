Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

9.3.2026 08:51 ・ Päivitetty: 9.3.2026 08:51

Johtaja vaihtui Iranissa – ohjusiskut naapurimaihin jatkuivat

SENNA - AFP / LEHTIKUVA
Iranin iskusta aiheutunut räjähdys Fujairah'n satamassa arabiemiraateissa 4. maaliskuuta.

Iran ampui Israelia kohti ensimmäiset ohjukset uuden johtajansa nimittämisen jälkeen. Asiasta kertoi varhain maanantaiaamuna Iranin valtiollinen televisioyhtiö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Iranin uskonoppineiden neuvosto kertoi Suomen aikaa myöhään sunnuntaina, että Iranin korkeimmaksi johtajaksi on valittu Mojtaba Khamenei. Khamenei seuraa tehtävässä isäänsä, reilu viikko sitten surmattua ajatollah Ali Khameneita.

Israelissa varoitussireenit soivat maan pohjois- ja keskiosissa, kertoi maan asevoimat. Asevoimien mukaan sen ilmatorjunta tuhosi maata kohti tulevia ohjuksia.

Israelin asevoimat kertoi varhain maanantaina aloittaneensa sarjan iskuja Iranin hallinnon infrastruktuuriin maan keskiosissa.

ISRAEL ja Yhdysvallat aloittivat ilmahyökkäyksen Iraniin reilu viikko sitten. Iran on vastannut tekemällä ilmaiskuja Israeliin sekä naapurimaihin, joissa on Yhdysvaltojen sotilastukikohtia.

Sotatoimet ovat jatkuneet myös muualla Lähi-idässä Persianlahden ympäristössä.

Qatarin ja Kuwaitin puolustusministeriöt kertoivat varhain maanantaina torjuneensa ohjus- ja drooni-iskuja. Arabiemiraattien viranomaiset kertoivat niin ikään torjuvansa ohjushyökkäystä. Lisäksi Qatarin pääkaupungissa Dohassa on kuultu varhain aamulla useita räjähdyksiä.

Bahrainissa puolestaan kymmenet ihmiset haavoittuivat Iranin drooni-iskussa, kertoo maan terveysministeriö. Lisäksi Bahrainin valtiollisen median mukaan Iranin isku öljylaitokseen aiheutti alueella tulipalon ja materiaalivaurioita maanantaina.

Bahrainin valtion omistama energiayhtiö Bapco julisti force majeure -tilan Iranin iskettyä maan energiainfrastruktuuriin. Uutistoimisto AFP:n mukaan energiantuottajat Qatarissa ja Kuwaitissa ovat tehneet aiemmin vastaavanlaiset ilmoitukset.

- (Bapco) ilmoittaa force majeure -tilanteesta toiminnoissaan, joihin ovat vaikuttaneet sekä Lähi-idässä käynnissä oleva alueellinen konflikti että äskettäinen hyökkäys yhtiön jalostamokompleksiin, Bapco sanoi lausunnossaan.

Force majeure tarkoittaa ylivoimaista estettä eli tilannetta, jossa esimerkiksi ulkopuolinen, odottamaton tapahtuma estää yritystä täyttämästä sopimusvelvoitteitaan.

SAUDI-ARABIAN puolustusministeriö puolestaan kertoi torjuneensa neljä öljykenttää lähestynyttä droonia. Sunnuntaina maan viranomaiset kertoivat, että Iranin iskuissa on kuollut kaksi ihmistä.

Yhdysvallat ilmoitti paikallista aikaa sunnuntaina määräävänsä Saudi-Arabian-suurlähetystönsä henkilöstön poistumaan maasta Iranin iskujen vuoksi.

Aiemmin sunnuntaina Yhdysvaltain asevoimat kertoi, että yhdysvaltalaissotilas oli kuollut sen jälkeen, kun hän oli haavoittunut Iranin iskussa Saudi-Arabiaan. Iranin vastaisissa sotatoimissa on kuollut Yhdysvaltain mukaan nyt yhteensä seitsemän yhdysvaltalaissotilasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Times of Israel -uutissivustolle, että päätös Iranin sodan päättämisestä tehtäisiin yhdessä Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa, mutta viimeinen sana olisi Yhdysvalloilla.


Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

