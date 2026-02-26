Kotimaa
26.2.2026 09:03 ・ Päivitetty: 26.2.2026 09:03
Joka kolmas suomalaisten ulkomaanmatkoista tehdään laivalla – Kokonaisuutena matkailu väheni hieman
Laivayhtiö Tallink Siljan tiedotteen mukaan suomalaisten ulkomaille tekemien laivamatkojen määrä on kasvanut viime vuosina sadoilla tuhansilla. Kaikkineen suomalaiset tekivät viime vuonna lähes kahdeksan miljoonaa ulkomaanmatkaa.
Ulkomaanmatkojen määrä väheni edellisvuodesta noin seitsemän prosenttia. Suomalaiset kävivät viime vuonna ulkomailla noin 7,75 miljoonaa kertaa. Käynnit sisältävät lentomatkustuksen, laivamatkustuksen, henkilöautot ja linja-autot.
Tiedotteen mukaan suomalaisten kansainvälisyydessä korostuu nyt lähimatkailu. Viime vuosina suomalaiset ovat tehneet noin 38 prosenttia vapaa-ajan ulkomaanmatkoistaan laivalla.
Tiedot ovat Tilastokeskukselta, satamayhtiöiltä, Suomen matkailualan liitolta SMALilta ja Tallink Silja Linelta.
– Viime vuosina suomalaiset ovat tehneet noin 38 prosenttia vapaa-ajan ulkomaanmatkoistaan laivalla. Lentäen noin puolet, loput autoilla. Lähimatkailu käytännössä mahdollistuu laivaliikenteellä, Tallink Silja Linen toimitusjohtaja Margus Schults korostaa tiedotteessa.
SCHULTSIN mukaan vuodesta 2022 vuoteen 2024 vapaa-ajalla ulkomaille tehtyjen laivamatkojen määrä kasvoi 31 prosenttia.
Tilastokeskuksen mukaan päivämatkoista ulkomaille noin 90 prosenttia on laivamatkoja. Työmatkailussa korostuu lentomatkojen osuus.
– Yleinen taloustilanne on selkeä pääsyy siihen, että suomalaisten ulkomaanmatkailu väheni kokonaisuutena viime vuonna. Lähimatkailun rooli suomalaisten matkailussa on sen sijaan korostunut, Schults sanoo.
Satamayhtiöiden tilastojen mukaan Helsingin matkustajasatamista ulkomaille lähdettiin viime vuonna 4,7 miljoonaa kertaa. Turun satamasta 853 000 kertaa.
HELSINGIN satama on Euroopan vilkkain matkustajasatama. Helsingin yliopiston marraskuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan sataman läpi kulkevat matkailijat kuluttavat Helsingin seudulla vuodessa yhteensä 940 miljoonaa euroa.
Suomen matkailualan liiton SMALin arvion mukaan suomalaiset käyttivät viime vuonna ulkomaanmatkailussaan rahaa kotimaisiin yrityksiin arviolta 2,5 miljardia euroa. Se on siis suomalaisten ulkomaanmatkailun kotimaan markkinan koko.
– Ulkomaanmatkailussa kulutus kohdistuu tietysti paljolti ulkomaille. Laivaliikenne on siinä poikkeus, Schults kommentoi.
– Esimerkiksi uusimaalaisista 42 prosenttia kävi viime vuonna laivalla, ja kolmannes suomalaisista asuu Uudellamaalla. Matkustaja-alukset ovat myös keskeinen osa satamien aktiivisuutta sekä vientiä ja tuontia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.