”Jokaisessa sote-keskuksessa oltava omat psykologit” – perustason mielenterveyspalvelut tarvetta vastaavalle tasolle, liitto vaatii

Psykologiliitto vaatii, että jokaisessa sote-keskuksessa on oltava omat psykologit. Liitto linjaa, että psykologipalveluiden tulee olla helposti kaikkien saatavilla perusterveydenhuollossa. Jokaisella kansalaisella on liiton mukaan tarvittaessa oltava oikeus psykologin arvioon, tutkimukseen ja hoitoon.

Psykilogiliitto muistuttaa, että psykologien osaamiselle on juuri nyt valtava kysyntä. Liiton mukaan tällä hetkellä suuri osa aikuisista ja ikäihmisistä jää täysin psykososiaalisen tuen ulkopuolelle. Psykologiliiton mukaan perustason mielenterveyspalvelujen saattaminen tarvetta vastaavalle tasolle on yksi sote-uudistuksen ja uusien hyvinvointialueiden tärkeimmistä tehtävistä.

– Hyvinvointialueiden valmistelijoiden ja tammikuussa valittavien aluevaltuutettujen on varmistettava, että sote-keskuksiin saadaan riittävät psykologiresurssit, Psykologiliiton varapuheenjohtaja Jari Lipsanen sanoo tiedotteessa.

– Perustason mielenterveystyö ei hoidu vain psykiatrian työntekijöitä jalkauttamalla konsultoimaan, vaan sote-keskusten mielenterveystyöhön tarvitaan erityistä osaamista ja monialaisuutta, hän sanoo.

Psykologiliitto muistuttaa, että psykologit hoitavat mielenterveysongelmien lisäksi myös muita elämänkriisejä. Mielenterveyttä voivat haastaa esimerkiksi kuormitus työssä, opinnoissa tai ihmissuhteissa tai menetykset ja kriisit. Liitto kuvaa, että perustason mielenterveyspalvelut ovat itsenäinen kokonaisuus, jonka keskiössä on juuri mielen terveys – eivät mielen sairaudet, kuten erikoissairaanhoidossa ja psykiatriassa.

Psykologiliiton mukaan mielenterveyspalvelut sote-keskuksessa perustuvat moniammatilliseen tiimiin, jossa on mukana psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Psykologi on liiton mukaan tässä tiimissä oikea asiantuntija arvioimaan hoidon tarvetta, tarkoituksenmukaisuutta, oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta.

– Sote-uudistuksessa on painotettu näyttöön perustuvan hoidon kehittämistä. Psykologin osaamista tarvitaan juuri tutkittuun näyttöön perustuvien hoitomenetelmien kohdentamisen suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa, Lipsanen muistuttaa.

Psykologeilla on liiton mukaan asiantuntemusta suunnitella vaikuttava ja tarkoituksenmukainen hoito sekä toimiva hoitojärjestelmä perustasolla. Toimiva hoito perustasolla säästää rahaa yhteiskunnalta, kun korjaavia erityispalveluja tarvitaan vähemmän, ammattiliitto muistuttaa.

Psykologiliiton mukaan psykologeilla on lisäksi tärkeä rooli muiden sote-ammattilaisten konsultoimisessa ja työnohjauksessa. Psykologi tarvitaan liiton mukaan muiden mielenterveystyötä tekevien tueksi sote-keskusten arkeen.

– Psykologien osaamista ja psykologista tietoa on hyödynnettävä systemaattisesti hoidon ja hoitojärjestelmien kehittämisessä ja päätöksenteossa, niin nyt valmisteluvaiheessa kuin hyvinvointialueiden jo ollessa toiminnassa, Lipsanen painottaa.

Suomen Psykologiliiton liittovaltuuston syyskokous on tänä viikonloppuna. Liittoon kuuluu noin 7500 jäsentä, joista noin viisituhatta on työelämässä. Työelämässä olevista 4400 työskentelee liiton mukaan toisen palveluksessa ja 600 yrittäjänä. Lisäksi osa on osa-aikaisia yrittäjiä. Enemmistö psykologeista työskentelee kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa.