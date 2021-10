”Jonot sen kuin pitenevät” – kokoomus haluaa kasvattaa Kela-korvausta

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvostelee hallituksen kaavailemaa yksityisen Kela-korvauksen leikkausta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hänen mukaansa kokoomus vastustaa sitä jyrkästi. Orpo painotti puoluevaltuuston kokouksessa jokaisen oikeutta valita palvelunsa.

– Nykyjärjestelmän suurin ongelma on, että hoitoon ei pääse. Siksi on käsittämätöntä, että hallitus kaavailee yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten leikkauksia. Me emme hyväksy Kela-korvauksen leikkausta, vaan päinvastoin haluamme kasvattaa sitä, Orpo toteaa tiedotteessa.

Vuonna 2023 voimaan astuu soteuudistus, vanhuspalvelun hoitajamitoitus ja kaavailtu Kela-korvauksen leikkaus. Orpo kuvaa tätä sumaa ongelmien ryteiköksi. Hänen mukaansa kaavailtu Kela-korvauksen leikkaus kasvattaisi entisestään jo nyt ruuhkautunutta julkista sektoria.

– Tutkimusten mukaan vähintään viidesosa palveluita käyttävistä siirtyisi julkisten terveyskeskuspalvelujen piiriin, jos leikkaus toteutuu. Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL ovat tunnustaneet, ettei julkinen puoli pystyy tarjoamaan palvelua koko joukolle. Jonot sen kuin pitenevät.

Yksityisestä lääkärikäynnistä Kela-korvauksia sai vuonna 2020 kaksi miljoonaa suomalaista.

Orpo peräänkuuluttaa yksityisen ja kolmannen sektorin hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnassa. Yhtenä keinona kokoomus on esittänyt palvelusetelin laajempaa käyttöä.

– Kokoomus haluaa, että palvelua saa kaikkialla kotipaikasta riippumatta. Me vaadimme, että palvelusetelit säädetään velvoittavaksi. Ne on otettava käyttöön joka alueella. Kun jono ei vedä, saat palvelusetelin, jolla voit hakea palvelun yksityiseltä. Tämä oikeus kuuluu jokaiselle, tuloista riippumatta.