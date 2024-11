”Jopa pelolla johtamista” – Jan Vapaavuori ryöpytti opetus- ja kulttuuriministeriötä kovin sanoin

Väistyvä puheenjohtaja Jan Vapaavuori avasi Olympiakomitean syyskokouksen Helsingissä todennäköisesti kovasanaisimmalla puheella, jota Olympiakomitean johdosta on koskaan kuultu. Vapaavuori puhui lähes 45 minuuttia ja tarjoili sarjan sanallisia tykinlaukauksia Olympiakomitean kriitikoille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vapaavuori osoitti erityisen kovaa kritiikkiä opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM). Vapaavuoren mukaan Olympiakomitean yhteistyö OKM:n kanssa sujui hyvin edellisen hallituksen aikana, mutta nykyhallituksen aikana on ollut vaikeaa.

– OKM:n liikuntayksikön ohjaustoiminnassa on yhä enemmän hyvän hallinnon vastaisia toimintamalleja ja joku voisi sanoa, jopa pelolla johtamista, Vapaavuori sanoi.

- Mitä muuten tuohon pelolla johtamiseen tulee, tiedän tässäkin salissa istuvan ihmisiä, jotka – ehkä ymmärrettävästi – ovat huolissaan ja jopa pelkäävät OKM:n kostotoimenpiteitä korkeiden viranhaltijoiden toiveiden vastaisista toimista, hän jatkoi.

Vapaavuori konkretisoi arvosteluaan seuraavasti:

- Ketään nyt erikseen mihinkään yllyttämättä voin vielä kertoa, että monenlaiset viranomaistahot saattaisivat olla kiinnostuneita sellaisista todistajanlausunnoista, joissa kerrotaan, kuinka on uhkailtu tai vihjailtu valtionavustusten leikkaamisilla sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka liikkuvat väärissä piireissä tai selvittelevät asioita, jotka eivät nauti virkakunnan luottamusta.

Vapaavuoren mielestä on hylätty “alkeellisimmatkin hyvän hallinnon periaatteet”, kun lajiliittojen tehostamistuen rahanjakoa on siirretty Olympiakomitealta OKM:lle.

Vapaavuori kritisoi myös sitä, miten OKM on ilmoittanut aikovansa uudistaa suomalaista urheilujärjestelmää.

- Elokuussa meillä oli vielä urheiluministerin kanssa selkeä välipuhe ministeriön ja Olympiakomitean yhdessä koolle kutsumasta pyöreän pöydän keskustelusta huippu-urheilujärjestelmämme kehittämiseksi. Ministeriö kuitenkin käänsi kelkkansa ja rupesi demokraattisesti johdetun alan valtakunnallisen kattojärjestön sijasta yhteistyöhön muutamien yksityishenkilöiden kanssa.

VAPAAVUORI viittasi tällä ilmeisesti kuuden urheiluvaikuttajan julkisesti esittämään uuden huippu-urheilun asiantuntijaelimen perustamiseen OKM:n yhteyteen. Se tarkoittaisi nykymuotoisen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön alasajoa ja uuden, itsenäisen ja vain huippu-urheiluun keskittyvän toimielimen perustamista.

Vapaavuori luonnehti esitystä “käsittämättömäksi”.

- Tyydyn toteamaan, että katsomalla läntisiä demokratioita ja erityisesti pohjoismaita, missään huippu-urheilu ei ole asemoitu ministeriön kylkeen. Sinänsä on irvokasta, että juuri RKP:n vahtivuorolla suomalainen liikuntahallinto näyttää ottavan modernin ajan isoimmat askeleet poispäin pohjoismaisista käytännöistä kohti itämaisempia hallintomalleja, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori puolusti voimakkaasti Olympiakomitean kaksoisroolia liikunnan ja huippu-urheilun edistäjänä.

- Olen ylpeä siitä asemasta, jonka liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen toiminnassamme on saanut ja haluan kiittää siitä teitä, meidän laajaa kenttäämme, joka on varsin yhtenäisesti tukenut tätä valintaa. Samalla olen tosi pahoillani siitä, kuinka muutama joukostamme on kuluneen syksyn aikana nähnyt paljon vaivaa tämän aikaansaannoksen tuhoamiseksi, Vapaavuori sanoi.

- Jos liikkumattomuuskysymykset ja huippu-urheilu eristettäisiin eri organisaatioihin, uskallan ennustaa – ja minulla on aika pitkä kokemus Arkadianmäeltä – että huippu-urheilu ei siinä resurssikisassa välttämättä olisi voittaja, Vapaavuori jatkoi myöhemmin.

KOKOUS valitsee myöhemmin tänään Vapaavuorelle seuraajan. Puheenjohtajan paikkaa hakevat Tapio Korjus, Petteri Kilpinen ja Pieti Poikola.

Vapaavuori kertoi käyttäneensä puheenjohtajuuteen 10-20 tuntia viikossa ilman korvausta.

- Olen aika ajoin saanut päälleni koko joukon lokaa. Seuraajalleni, kuka se sitten onkaan, sanon, että se kuuluu tämän tehtävän luontaisetuihin.

- Median toimintamallien viimeaikainen muutos sekä Sanoman urheilutoimituksen kansallinen ylivalta ovat lisänneet ylilyöntien ja kohtuuttomuuksien määrää, mutta olen jo aikaa sitten ymmärtänyt, ettei urheilumedian tehtävä ole tavoitella totuutta, vaan myydä tuotettaan. Olen myös lohduttautunut sillä, että täysin turhista tyypeistä ei ikäviä juttuja vaivauduta kirjoittelemaan.

Osansa saivat myös Olympiakomitean sisältä kuuluneet kriittiset äänet.

- Avoin keskustelu kuuluu länsimaiseen demokratiaan, mutta millään muulla elämänalueella ei olisi mahdollista, että vastoinkäymisten koittaessa muutamat keskeiset päättäjät iloisesti irtautuvat yhteisesti päätetyistä strategioista ja linjauksista valtakunnan mediassa. Eripura omissa joukoissa iskee pahemmin kuin vihollisen miekka.

Vapaavuori kertasi syitä, joiden vuoksi “nykymalli ei toimi”.

- Suomalaiselta urheilulta puuttuu yhteinen strategia ja organisaatioilta roolit. Yhteisen suunnan puuttuminen saa organisaatiot kilpailemaan toisiaan vastaan ja hajottamaan toimialaa sisältä päin.

Vapaavuori antoi myös neuvoja tänään valittavalle seuraajalleen. Niistä viimeinen tuli hiukan vinon hymyn säestämänä.

- Tämä jo hieman hymy huulessa, kannattaa totuttautua siihen, että tämä on aikamoista sekoilua alusta loppuun. Tässä törmää jatkuvasti kaikkiin mahdollisiin vastakkainasetteluihin ja jakolinjoihin.

Raiko Häyrinen / STT