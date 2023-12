Jos ay-liike ”riisutaan vallasta”, vaarassa on myös yhteistyön ja sopimisen kulttuuri

Elinkeinoelämä pyrkii hallituksen avulla tekemään lopun ay-liikkeestä. Yhteistyön ja sopimisen tilalle on tarjolla hajautettua työvoimaa, kuria ja järjestystä.

Kriisitilanteet nostavat pintaan esivanhemmilta perittyjä vaistoja. Koska ihmiset ovat erilaisia, osa luottaa hädän hetkellä yhteistyöhön ja osa huhuilee vahvaa johtajaa.

Yhteistyöstä haaveilevat kansalaiset haluavat osallistua ja tehdä itse. Suurten johtajien kaipuu on tavanomaisempaa lammaslaumoissa.

Suomalainen palkansaajaliike ja sopimusjärjestelmä ovat yhteistyön tulosta.

Poliittisessa johdossamme tykätään kurista ja järjestyksestä. Hallituksessa on ihmisiä, jotka vaativat kansalaisyhteiskuntaa tottelemaan. He pilkkaavat mielenosoittajia ja haluavat suitsia poliittisia lakkoja lainsäädännöllä. Talouskuri on tehnyt paluun.