”Jos jonkin järjestön tavoitteena on murtaa ihmisoikeusjärjestelmä, he eivät voi vedota tähän järjestelmään” – Lakkautustaan vastustavan uusnatsijärjestön hovikäsittely alkoi

Missä kulkee raja siinä, millaista yhteiskunnan muuttamista yhdistys tai järjestö saa laillisesti ajaa? Muun muassa tähän kysymykseen etsitään vastausta Turun hovioikeudessa, joka puntaroi perusteita uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkauttamiselle.

Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi marraskuussa PVL:n ja muun muassa sen nettikauppaa pyörittävän Pohjoinen perinne ry:n lakkautettavaksi. Käräjäoikeus katsoi, että uusnatsijärjestö ajaa demokraattisten arvojen kanssa yhteensopimattomia tavoitteitaan laittomin ja räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin.

Vastarintaliikkeen vastuuhenkilöt ja Pohjoinen perinne ry valittivat ratkaisusta. Hovioikeudessa he vetoavat muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjaan, jossa rima perusoikeuksien rajoittamisessa on korkea. Myös Suomessa yhdistyksen lakkauttaminen on ollut erittäin harvinaista. Viimeksi lakkautettiin uusnatsi Pekka Siitoimen yhdistyksiä vuonna 1977.

PVL:n ja Pohjoisen perinteen avustaja Tommi Koivistoinen toi esiin, että kannabiksen laillistamista ajava kannabisyhdistys saa toimia laillisesti. PVL:n lakkauttamista ajavan Poliisihallituksen asianajaja Markku Fredman katsoi, ettei järjestöjä voi verrata toisiinsa.

– Jos jonkin järjestön tavoitteena on murtaa ihmisoikeusjärjestelmä, he eivät voi vedota tähän järjestelmään. Siinä mielessä tämä (PVL) eroaa kannabisyhdistyksestä, joka pyrkii muuttamaan jonkin lain pykälän, sanoi Fredman.

Pahoinpitelijä palkittiin seisaallaan suosiota osoittaen.

Fredmanin mukaan PVL:n luonnetta kuvaa oleellisesti se, miten se on suhtautunut jäsentensä toimintaan ja rikoksiin. Hän kävi oikeudessa aamupäivällä läpi rikoksia, joiden joukossa olivat muun muassa Helsingin asema-aukiolla uhrin kuolemaan johtanut törkeä pahoinpitely, kaasuhyökkäys Pride-tapahtumaan Oulussa sekä kirjastoisku ja mellakka Jyväskylässä.

Fredmanin mukaan vastarintaliike ei ole muuttanut suhtautumistaan väkivaltaisuuksiin edes käräjätuomion jälkeen. Esimerkiksi asema-aukion pahoinpitelystä tuomitun Jesse Torniaisen tueksi järjestettiin keräys ja hänet palkittiin ”rohkeudesta ja uskollisuudesta” tilaisuudessa, jossa yleisö osoitti seisaallaan suosiota.

PVL on saanut jatkaa toimintaansa käräjätuomion jälkeen, koska lakkauttamispäätös ei ole vielä lainvoimainen.

Kaksipäiväinen käsittely alkoi rauhallisesti.

Kymmeneltä aamupäivällä alkanut oikeuskäsittely veti Turun tuomiokirkon liepeillä sijaitsevalle oikeustalolle runsaasti mediaa ja jonkin verran muuta yleisöä. Paikalla oli kaksi valittajista ja heidän avustajansa, uusnatsien joukkoja ei oikeustalolla näkynyt.

Hovioikeuskäsittelyn aluksi todettiin, ettei asian sopimiselle ilman oikeudenkäyntiä ole edellytyksiä. Käsittelyä on suunniteltu kaksipäiväiseksi, ja henkilötodistelua on tarkoitus kuulla vasta huomenna.

Sekä Poliisihallitusta edustava Fredman että PVL:n jäseniä edustava Koivistoinen kieltäytyivät toimittajien haastattelupyynnöistä.